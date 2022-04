Sieben erste Plätze für den ESC

Landesmeisterschaften im Eiskunstlauf in Mellendorf

Nach zwei Jahren Pandemie-bedingter Pause, fand wieder eine Niedersächsische Landesmeisterschaft im Eiskunstlaufen statt. In der heimischen Hus-de-Groot-Eisarena, traten die Mitglieder des ESC Wedemark Scorpions gegen Läuferinnen aus Wolfsburg, Hannover und Salzgitter an. Mit 37 gemeldeten Mädchen und jungen Damen, war die Mannschaft des ESC so stark wie noch nie bei diesem Wettbewerb vertreten. Allerdings dezimierte kurz vor dem Wettkampf Corona, die Trainingsgruppe auf noch 27 Läuferinnen, die an den Start gehen konnten.Aufgrund der wenigen Wettbewerbe in der Saison 2021/22, konnte noch keine richtige Wettkampfroutine einkehren. So war dann auch die Aufregung bei den Aktiven vor dem Wettkampf wieder groß. Als es dann allerdings auf das Eis ging, waren den ESC-Mädchen keine Unsicherheiten mehr anzumerken und sie präsentierten den vielen Besuchern in der Hus de Groot Eisarena, sehr schöne Kürprogramme.Besonders aber wurde über die Entwicklung der Jüngsten ESC-Kringeldreher bestaunt. Denn die nahmen erstmalig an einer Landesmeisterschaft teil und zeigten im Parcour ihr neu erlerntes Können auf dem Eis.In der Gruppe Advanded Novice, lief Alena Jorgus ein sehr schönes fehlerfreies Kurzprogramm, konnte den Wettbewerb aber krankheitsbedingt nicht mit der Kür beenden.Joleen Hemmes zeigte in der Kategorie Pre Novice, eine fehlerfreie schwungvolle Kür und setzte damit einen tollen Schlusspunkt, einer sehr gut organisierten Landesmeisterschaft in Mellendorf.Cheftrainerin Katja Bögelsack, sah viele schöne Küren ihrer Schützlinge und auch wenn nicht immer alles perfekt geklappt hat, zeigte sie sich mächtig stolz auf ihre Mädchen.Der ESC dankt seinem Trainerteam um Katja Bögelsack: Janina Kukaj, Julia Schwarz, Irina Spakowski, sowie allen Eltern die zu diesem erfolgreichen Wettbewerb beigetragen haben.Ergebnisse:Pre Novice: 1. Joleen HemmesYoung Adult: 1. Platz Fabienne Meve, 2. Platz Katarina Zirzow, 3. Platz Miriam Schneider Fuentes, 4. Platz Stella Castineira MaestuNeulinge 1: 2. Platz Masa Bozickovic, 4. Platz Lena Hilliger, 6. Platz Jasmin JasmatiKunstläufer: 1. Platz Kristina Spakowski, 2. Platz Charlotte Sickau, 6. Platz Milena KabatschekFigurenläufer 1: 1. Platz Finja WarendorfFreiläufer 2: 2. Platz Mila HeroldFreiläufer 1 Gruppe 2: 1. Platz Audrey Katzenberger, 3. Platz Mayla WoltmannFreiläufer 1 Gruppe 1: 1. Platz Johanna Meyer, 2. Platz Liya Groß, 3. Platz Alexandra WalkowskiEisläufer 1: 2. Platz Stella UrbanMini 2: 1. Juna Groß, 2. Platz Olivia Katzenberger, 3. Platz Sofia Bersch, 4. Platz Luise Doering, 5. Platz Levke Kummer