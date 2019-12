Silvesterfeuerwerk von den Profis

Verkauf in Brelingen vom 28. bis 31. Dezember

Brelingen. Auch in diesem Jahr findet bei Rohr-Feuerwerke in der nördlichen Region Hannover wieder der spektakuläre Feuerwerksverkauf auf dem Betriebsgelände im Scharreler Weg 100, in Brelingen statt. An den Verkaufstagen, Sonnabend, 28., Montag, 30. und Dienstag 31. Dezember, öffnen sich ab 10 Uhr die Tore. Die Abendveranstaltungen am 28. und 30. Dezember beginnen wie gewohnt um 18 Uhr und warten mit einem abwechslungsreichen Programm aus Lasershow, Musikfeuerwerk und Rabattaktionen auf.Als Besonderheit in diesem Jahr veranstaltet Rohr-Feuerwerke am Sonntag, 29. Dezember, ein reines Produktvorschießen, das schon um 16 Uhr startet. Einlass ist ab 15 Uhr. Gleich zu Beginn des Programms konnten die Hannover-Scorpions für eine Autogrammstunde von 15 bis 16 Uhr mit ausgewählten Spielern gewonnen werden. Ein Schwerpunkt der Feuerwerks-Vorführung liegt bei genehmigungsfreiem, frei verkäuflichem Ganzjahresfeuerwerk. Weiterhin wird eine Vielzahl von Artikeln aus dem aktuellen Silvestersortiment gezeigt. Der Abend schließt mit dem gewohnt unterhaltsamen Programm aus Lasershow und Musikfeuerwerk.Der Eintritt zu allen Veranstaltungen beträgt jeweils fünf Euro pro Person ab 18 Jahren. Das Kombiticket für drei Veranstaltungen kostet zwölf Euro. Weitergehende Information finden sich auf www.rohr-feuerwerke.de.