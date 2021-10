Sonja de Vries: Training und Coaching

Prozess- und Erfolgsoptimierung auch für kleine und mittlere Betriebe

Bissendorf (awi). Die Verknüpfung von Organisation, Prozessgestaltung und -optimierung einerseits sowie Kreativität und Flexibilität andererseits zeichnen Sonja de Vries aus. Nach 17 Jahren als Projektleiterin in der Finanzbuchhaltung im Unternehmen Sennheiser hat Sie sich selbstständig gemacht, berät jetzt Firmen bei zum Beispiel der Umstellung ihrer Rechnungen von Papier auf digitale Formate oder allgemein zu Modernisierung und Digitalisierung.Prozessoptimierung im Verwaltungs- und Finanzbereich ist eines ihrer Schwerpunktthemen.Dazu kommen Projektmanagement (klassisch, agil und hybrid), Coaching für Führungskräfte, Projektleiter und Mitarbeiter, sowie Workshops und Trainings. Die Trainings können exklusiv für das eigene Unternehmen oder über Veranstalter und Bildungsträger wie zum Beispiel das Bildungswerk der niedersächsischen Wirtschaft oder die Wirtschaftsförderung der Region Hannover gebucht werden. Über die Wirtschaftsförderung findet die nächste Workshop-Reihe zum Thema „Strukturiertes (Zusammen-)Arbeiten und Projektmanagement“ im November statt. Diese vier Vormittage sind einzeln buchbar und, gefördert durch die Region Hannover, für die Teilnehmer kostenlos. Weitere Infos dazu finden Interessierte auf der Homepage von Sonja de Vries: www.Coaching-Wedemark.de. Bei der Bissendorferin bekommen Unternehmen von der Wissensvermittlung über die Beratung bis hin zum Umsetzungscoaching alles aus einer Hand. „Ich gestalte die Zusammenarbeit strukturiert, zielorientiert, wertschätzend, offen und empathisch. So machen meine Auftraggeber mit meiner Unterstützung ihre Projekte erfolgreich(er).“ sagt Sonja de Vries.Je nach Bedarf moderiert sie Workshops, berät und coacht Führungskräfte, Projektleiter und Projektteams, begleitet Projektumsetzungen und Prozessoptimierungen. Dabei kann die selbstständige Beraterin auf Zertifizierungen als Agile Coach (IHK) und Business Coach (IACC), viele Jahre Projektleitung, Prozessoptimierung und steuerliche Betreuung im Mittelstand auf nationaler und internationaler Ebene, auf zehn Jahre Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung sowie einen professionellen Hintergrund als Internationale Bilanzbuchhalterin (IHK), Diplom-Betriebswirtin und Steuerfachangestellte zurückgreifen.Gerne gibt sie ihr fundiertes Wissen, ihre umfangreiche Erfahrung und vielseitigen Arbeitsmethoden an die Unternehmen und an die Teilnehmer ihrer Workshops weiter.