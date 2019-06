Sparkasse in Elze jetzt SB-Center

Gestern war der letzten Geschäftstag des BeratungsCenters

Elze-Bennemühlen. Wie bereits im Oktober 2016 angekündigt, verändert die Sparkasse Hannover ihr Serviceangebot in Elze-Bennemühlen. Sie wandelt das BeratungsCenter in der Wasserwerkstraße 10 in einen SB-Standort um. Gestern war der letzte Geschäftstag. Das SB-Center Elze-Bennemühlen ist ab Montag wie gewohnt täglich rund um die Uhr für Kunden geöffnet und bietet einen Geldautomat für Bargeldauszahlungen sowie ein Multifunktionsterminal für Kontostandsabfragen, Kontoauszüge oder Überweisungen. Die Berater ziehen um in das BeratungsCenter Mellendorf in der Wedemarkstraße 23. Die Kunden erwartet dort gebündeltes, qualifiziertes Know-how rund um Finanzprodukte. „Wir bieten erstklassige Beratung und qualitativ hochwertige Produkte“, sagt Andreas Mikonauschke, Vertriebsdirektor der Sparkasse Hannover für die Wedemark. „Wenn unsere Kunden komplexen Beratungsbedarf haben, finden sie bei uns immer die richtigen Spezialisten für ihr Anliegen.“ Die Berater nehmen sich viel Zeit für eine sorgfältige Bestandsaufnahme in einem persönlichen Gespräch – gerne auch außerhalb der Öffnungszeiten. „Nach vorheriger Vereinbarung beraten wir montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr“, sagt Mikonauschke. Serviceanfragen bearbeitet die Sparkasse Hannover seitMitte 2017 in ihrem DialogCenter. Hier können die Kunden telefonisch auch Produkte wie Haftpflichtversicherungen oder Privatkredite schnell, sicher und unkompliziert abschließen. Von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr kümmern sich hier Sparkassenberaterinnen und -berater um die Wünsche der Kunden. Der klassische Kontoservice, also Umsatzabfragen, Überweisungen, Daueraufträge, Überträge, Terminaufträge, Lastschriften und vieles mehr kann sogar rund um die Uhr über ein Sprachportal, Telefon (0511) 3000-2255, in Auftrag gegeben werden – 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr.Trotz ihrer Umstrukturierungen setzt die Sparkasse Hannover weiterhin auf Qualität in der Beratung und auf ein großes Filialnetz. Das Zukunftsmodell der Sparkasse Hannover, das Ende 2020 vollständig umgesetzt sein wird, sieht auch künftig das größte Standort- und Geldautomatennetz aller Kreditinstitute in der Stadt Hannover und im Umland vor, versichert Mikonauschke.