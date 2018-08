SPD-AG 60 plus Wedemark besuchte den Wilseder Berg mit Pferdekutschen

In der Saison sind täglich 50 Gespanne allein im kleinen Undeloh unterwegs. Die Besenheide hatte zwar leicht unter der lang anhaltenden Dürre gelitten, die Blüte war aber trotzdem prächtig. Weiter ging es an Wacholdergruppen und durch ein Waldstück zurück zum Startplatz. Der Busfahrer, der geduldig gewartet hatte, fuhr jetzt durch weitere Heidelandschaften zum letzten Zwischenziel, dem Schäferhof in der Nähe von Schneverdingen. Hier gab es eine Auswahl an hausgebackenen Torten und Kaffee satt. Dabei wurde das Gesehene angeregt diskutiert, bevor die Heimreise angetreten wurde.