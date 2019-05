SPD Bissendorf wählt neuen Vorstand

Nach den Wahlen wurde unter anderem über zwei aktuelle Themen diskutiert. Der bevorstehende Rücktritt des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt und Vorsitzende des SPD-Bezirks Hannover, Stefan Schostok, wurde mit Erleichterung zur Kenntnis genommen. Das seit Ende letzten Jahres freigeschaltete Meldeportal der AfD-Landtagsfraktion für angebliche Verfehlungen von Lehrkräften wurde einhellig und scharf kritisiert. Der neugewählte Vorsitzende Timo Weber sagte dazu, dass es in den letzten 100 Jahren in Deutschland bereits zweimal Regierungen gab, die Kinder und Jugendliche aufforderten ihre Eltern oder Lehrer zu melden, die sich nicht staatskonform verhielten. Das war zu einen das sogenannte Dritte Reich und die 1989 durch demokratische Proteste untergegangene Deutsche Demokratische Republik. Beide Staaten waren keine Demokratien. „Ein Internetportal zur Meldung von Lehrern und Erziehern wie es die AfD-Landtagsfraktion betreibt ist einer Demokratie unwürdig und dient einzig dazu Lehrkräfte einzuschüchtern und deren Meinungsfreiheit einzuschränken“, so Weber. Er schloss die Mitgliederversammlung mit dem Wunsch nach „stetiger Diskussion, auch zu kritischen Themen, innerhalb und außerhalb der Abteilung und dem Ortsverein der SPD“. Der neue Vorstand wird aus diesem Grund einige Informations- und Diskussionsveranstaltungen zu unterschiedlichen Themen für alle Bürger organisieren.