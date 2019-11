SPD Fotokalender 2020

Friedebolt, Thomsen und Vrobel ausgezeichnet

Bissendorf. Der beliebte SPD-Fotokalender ist wieder da. Am Mittwoch wurden die Preisträger für die Ausgabe 2020 ausgezeichnet. Die Auswahl der zwölf Fotomotive fiel in diesem Jahr der Jury besonders schwer, da es eine Vielzahl von erstklassigen Fotos zu bewerten galt. Mit den ersten drei Plätzen wurden Jonas Friedebolt, Nils Thomsen und Gaby Vrobel ausgezeichnet. Die weiteren Teilnehmer, deren Fotos veröffentlicht werden, sind: Bernhard Cramm, Ronaldt Hundt, Karoline Debuan, Christina Thoms, Kimberly Wehr, Nadine Hübscher, Ulrike Raffius, Andrea Springer und Maren Brueggebors.Der Kalender ist in den Formaten DIN A 1 und A 3 erhältlich und wird an den SPD-Infoständen in folgenden Orten kostenlos verteilt: Am heutigen Sonnabend, 30. November von 9 bis 11 Uhr vor Poppe in Brelingen, am Dienstag, 10. Dezember, von 11 bis 13 Uhr im SPD Bürgerbüro, Schaumburger Str. 2 in Mellendorf, am Donnerstag, 12. Dezember, von 15.30 bis 17.30 Uhr in Bissendorf, Am Markt (Bürgerhaus/Sparkasse), am Sonanbend, 14. Dezember, von 8 bis 11 Uhr vor der Konditorei Back & Naschwerk in Negenborn, am gleichen Tag von 11 bis 13 Uhr vor Famila in Mellendorf, am Sonnabend, 21.12. in Elze von 9 – 11 Uhr vor dem Netto- und zur gleichen Zeit vor dem Edeka-Markt, am 21. Dezember, auch in Resse von 9 bis 11 Uhr vor dem Frischmarkt Pagel und ebenfalls am 21. Dezember, in Bissendorf von 9 bis 10.30 Uhr vor Rewe und von 11 bis 13 Uhr vor Edeka.Für diejenigen, die in Bissendorf nicht persönlich zu den angegeben Zeiten am SPD-Stand ihren Kalender abholen können, werden Bestellungen für Bissendorf und Wennebostel unter der Telefonnummer (0 51 30) 5 84 04 64, für Bissendorf-Wietze unter (0 51 30) 71 66 und für Scherenbostel und Wiechendorf unter (01 71) 7 76 67 39 (auch SMS und WhatsApp) entgegengenommen und persönlich überbracht. Auch im SPD-Bürgerbüro, Schaumburger Straße 2, kann der Kalender unter der Telefonnummer (0 51 30) 9 69 26 bestellt und nach Vereinbarung abgeholt werden.