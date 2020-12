SPD verteilt Fotokalender 2021

Kalender werden noch vor Weihnachten verteilt

Wedemark. Auch wenn mitten in der Corona-Pandemie Restaurants und Cafés geschlossen beiben müssen, hat die SPD Wedemark Wege und Möglichkeiten gefunden, in diesem Jahr den beliebten Fotokalender für das Jahr 2021 an Interessierte Bürgerinnen und Bürger wieder kostenlos abzugeben. Er ist in den Formaten DIN A 1 und A 3 erhältlich. Die Kalender werden im Freien verteilt, der Mindestabstand wird eingehalten, und es gilt Maskenpflicht.Die SPD-Wedemark freut sich, dass auch für 2021 durch die vielen eingesandten Fotos der beliebte Jahreskalender wieder erscheinen kann. Die Auswahl der zwölf Fotos für den Kalender ist der Jury nicht leicht gefallen. Die drei besonders ausgewählten Fotografinnen erhalten als Preise Gutscheine für drei Restaurants. Goltermann in Elze, Stucke und Zum Eichenkrug in Mellendorf. Der erste Preis geht an Natalie Schmidt aus Elze, der zweite an Gertrud Oebel und der dritte an Roswitha Meyer, beide Bissendorf. Die Gutscheine werden den Preisträgerinnen in den nächsten Tagen von Rebecca Schamber, Vorsitzender der SPD Wedemark, überreicht.Die Kalender können in folgenden Gemeindeteilen abgeholt werden: In Bissendorf am Sonnabend, 12. Dezember, von 9 bis 10 Uhr vor Rewe und Vatter auf der Scherenbosteler Straße und von 10.15 bis 11.15 Uhr in Wennebostel auf den Parkplätzen vor Edeka und Rossmann. Außerdem hat die örtliche SPD die Möglichkeit von telefonischen und Bestellungen per E-Mail eingerichtet. Für Scherenbostel und Wiechendorf bei Timo Cramm, 0171 7766739 und timo.cramm@mail.de; für Bissendorf und Wennebostel bei Reiner Fischer, 0171 9739416 und reinerfischer@t-online.de und für Bissendorf-Wietz e bei Ronald Fischer, 05130 7166 und unter rowofi@web.de. In Negenborn können am 12. Dezember die Kalender in der örtlichen Bäckerei abgeholt werden. Außerdem wird die SPD die Kalender wie 2019 an den bekannten Haushalten direkt verteilen.In Mellendorf wird am Dienstag, 15. Dezember, von 16 bis 18 Uhr und am Dienstag, 22. Dezember, von 10 bis 12 Uhr im SPD Bürgerbüro, Schaumburger Straße 2 und am Sonnabend, 19. Dezember, von 11 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz vor Famila, verteilt.In Elze werden die Kalender am Sonnabend, 19. Dezember vor Edeka und Netto von 9 bis 11 Uhr, am gleichen Tag in Resse von 10 bis 12 Uhr vor dem Frischmarkt verteilt.