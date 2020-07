Spende für Zirkus

Resse. Der Großzügigkeit der Resser Bürger und der Kundschaft vom Frischmarkt in Resse ist es zu verdanken, dass eine Spende im Gesamtwert von 620 Euro an den Mitmachzirkus „Showkolade“ überreicht werden konnte. Immer wieder werden Pfandbons im Frischmarkt von Thorsten Pagel in Resse für den guten Zweck in einer Spendenbox gesammelt. So wurde für die letzten drei Monate die Spendenbox für den Förderverein der Grundschule Resse aufgestellt. Jeder Kunde hat die Möglichkeit seinen Pfandbon dort hineinzuwerfen und zu spenden. Auf diese Weise sind Spenden im Gesamtwert von 611 Euro zusammengekommen. Noch nie wurde in diesem Zeitraum ein so hoher Betrag gesammelt. Thorsten Pagel hat zusätzlich noch großzügig auf 620 Euro aufgerundet. So konnte der Betrag letzten Mittwoch an den Mitmachzirkus „Showkolade“ überreicht werden. Dem Förder-verein der Grundschule Resse ist es ein besonderes Anliegen den Zirkus gerade in Zeiten von Corona zu unterstützen. Mehrmals gastierte der Zirkus in Projektwochen in der Grundschule Resse und hat zu wunderbaren unvergesslichen Erlebnissen bei Kindern und Eltern beigetragen. Der Verein hofft, dass dies auch bald in Zukunft wieder möglich sein wird und möchte sich auf diesem Wege herzlichst für jeden einzelnen gespendeten Pfandbon bedanken.