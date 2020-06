Spende von Pro-Win

Charity-Aktion für die KiTa Abbensen

Abbensen. Zum 25. Jubiläum freut sich ProWin über ein tolles Spendenergebnis. Knapp eine Million Euro, die in diverse soziale Projekte zum Beispiel an kranken und notleidende Kinder, Kindergärten oder Projekt im BereichUmwelt- und Naturschutz fließen. Über einen Wettbewerbszeitraum von zwei Monaten konnten die Vertriebspartner sich für eines ihnen am Herzen liegenden Projekt qualifizieren. Die ProWin-Beratung aus Drakenburg konnte dem Krähennest Leese, der Kindertagesstätte Abbensen und dem Kindergarten Mützelzipf Mellinghausen einen Spendencheck von je 500 Euro überreichen. Sie dank all ihren Kunden, ohne die diese Aktion nicht möglich gewesen wäre. Der Förderverein der KiTa Abbensen hat für den Spendenbetrag eine Farbschleuder, eine Tonie Box und Tonies, einen Bauernhof und ein Feuerwehrauto von Lego Duplo sowie Fahrzeuge von Playmobil angeschafft.