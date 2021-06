Spende von sb Lüning Mellendorf

155 Überraschungsbrotdosen zum Schulstart

Mellendorf. Bald ist es wieder soweit - viele Kindergartenkinder nehmen Abschied von ihren Erziehern und Spielkameraden und starten mit großer Vorfreude in die Schulzeit. Bei diesem großen Schritt begleitet das sb Lüning Kaufhaus in Mellendorf als Fachhändler für Schreib- und Bastelwaren die Kinder und hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. So erhielten fünf Kindergärten im Kreis vom sb LÜNING Team Starter-Packs für die angehenden Erstklässler, welche mit kleinen Überraschungen zum Schulstart gefüllt waren. Als echtes Highlight befand sich darunter ein sb Lüning-Gutschein für den Einkauf der ersten Schulmaterialien als kleine Unterstützung. Dieser kann in allen 15 sb Lüning Kaufhäusern eingelöst werden. Gleichzeitig freuten sich die Kindertagesstätten über neue sb Lüning-Bälle. „Mit unserer Aktion konnten wir den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern und sie gleichzeitig beim Schritt in einen neuen Lebensabschnitt unterstützen. Schließlich ist die Einschulung ein ganz besonderes Ereignis“, so sb Lüning- Marktleiterin Stefanie Schaffer. Gerade beim Thema Schulstart ist das sb Lüning-Kaufhaus der Ansprechpartner Nummer eins, wenn es um Hefte, Stifte & Co. geht. Ganz gleich für welche Altersstufe oder Schulfächer etwas benötigt wird, das Kaufhaus ist bestens vorbereitet. So findet man eine riesige Auswahl - vom Preiseinstieg bis zu Markenprodukten. Das sb Lüning-Team steht hier gerne beratend zur Seite, um gemeinsam die Materialien der Packliste zusammenzusuchen. Zudem bietet das Kaufhaus einen Bucheinschlag-Service an, damit die Schulbücher das ganze Jahr über unversehrt bleiben. So ist der perfekte Start ins neue Schuljahr gesichert.