Sponsoren-Lauf der Grundschule Resse

Mehr als 7.000 Euro sind zusammengekommen

Resse (r/awi). „Was für ein schöner und bewegender Anblick nach der langen Zeit der Pandemie", freute sich Resse Grundschulleiterin Christina Jarolin. Eine bunte und fröhliche Kindermenge versammelte sich bei herrlichstem Wetter am 31.Mai vor der Grundschule Resse. Alle Kinder und Lehrkräfte waren bereit, beim Sponsorenlauf ihr Bestes zu geben.Das Startsignal wurde durch die stellvertretende Ortsbürgermeisterin Insa Woldenga gegeben, danach haben die Kinder 45 Minuten alles gegeben und sind Runde um Runde für den guten Zweck gelaufen, angefeuert von Eltern, Großeltern, Freunden und Zuschauern. Es war eine tolle Stimmung, fanden alle, die dabei gewesen sind.115 Kinder und vier mitlaufende Lehrkräfte der GS Resse haben eine unglaublicheSumme erlaufen: 7.200,80 Euro, gab Christina Jarolin jetzt nach der offiziellen Schlussabrechnung bekannt und bedankt sich bei allen Läufern und Sponsoren.Weiter kommen noch 750 Euro an Unternehmer-Sponsoren-Geldern dazu: Der Dank der Schule geht an Elektrotechnik Zobel, Maslock-KFZ, Dachdeckerbetrieb Karsten Schäfer, Fachfußpflegerin N. Brückner, Hildebrandt Bauelemente, die WWR, Frischmarkt Torsten Pagel, Resseo, Lumms Catering, Fachwerkbau Carsten Grotzke, H-DS, Baumaschinen Service Zander, Haare & Herz S. Lindenau, Physiotherapie Merkt undW&W Holzbautechnik. Die Firma Cattau Garten und Landschaftsbau GmbH hat zusätzlich für jedes Kind pro gelaufene Runde gespendet, so dass hier noch einmal ein Betrag von insgesamt 500 Euro dazu gekommen ist.In Summe konnten beim Mai-Lauf der Grundschule Resse 8.450,80 Euro an Sponsoren-Geldern erlaufen werden. Zu gleichen Teilen wird diese Summe über die Organisation „Serving orphans worldwide“ an Waisenkinder aus der Ukraine gespendet beziehungsweise fließt in das Mitmach-Zirkus Projekt des Zirkus „Showkolade“ mit den Kindern der GS Resse, das vom 12. bis 16. Juni nächsten Jahres auf dem Schützenplatz stattfindet.