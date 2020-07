Starker Abiturjahrgang an der IGS Wedemark

98 Prozent der Schüler haben bestanden – zwei erreichten die Traumnote von 1,0 im Abiturzeugnis

Mellendorf (awi). Trotz Covid-19, Lockdown und Abitursprüfungen unter besonderen Hygieneverordnungen, Verschiebung der Prüfungstermine und langen Diskussionen über die Notwendigkeit und Durchführbarkeit der Prüfungen haben die Schülerinnen und Schüler der IGS Wedemark beim dritten Abitur an dieser Schule hervorragende Ergebnisse erzielt. 98 Prozent der angetretenen Schüler haben ihr Abitur bestanden. Insgesamt konnten 81 Mädchen und Jungen ihr Abiturzeugnis am letzten Freitag unter freiem Himmel auf der eigens dafür auf dem Sporthallenparkplatz errichteten Bühne in Empfang nehmen, berichtete Sek-II Leiter Hubertus Weide.Ein herzlicher Dank geht an die Tutoren und alle Fachlehrer, die diesen Jahrgang per Videokonferenz, im Präsenzunterricht und durch intensive Begleitung und Betreuung zu diesen Ergebnissen geführt haben, betonte Schulleiterin Heike Schlimme-Graab. ZweiSchülerinnen erreichten sogar die Traumnote von 1,0: Katharina Münch und Hannah Westenberger. 16 Schülerinnen und Schüler haben eine 1 vor dem Komma, dies sind 20 Prozent des Abiturjahrgangs. Die Organisation der Verabschiedung der Abiturienten sei nicht ganz einfach gewesen, räumte Schlimme-Graab ein. Doch die Schüler hätten gesagt: „Hauptsache zusammen“ und die Eltern: „Hauptsache, wir sind dabei“. Die Schulleiterin dankte an dieser Stelle dne Eltern für das „Auffangen in schwierigen Phasen“, dass sie ihre Kinder super unterstützt hätten und diese die schwierige Zeit gut überstanden hätten.Sie hätten Verzicht üben müssen: auf Mottowoche, Abschlussstreich und Abiball. Bürgermeister Helge Zychlinski gratulierte den jetzt ehemaligen Schülern zum Eintritt in ganz neue Lebensumstände. Doch sie seien von ihrer Schule gut auf neue Situationen vorbereitet worden. Jetzt könnten sie in Ruhe überlegen,welchen Weg sie einschlagen, welchen Beruf sie mit Leidenschaft ausfüllen wollten.„Man kann nur in den Dingen gut sein, die man mitLeidenschaft macht“, gab der Bürgermeister den Abiturienten mit auf den Weg. Und er fand: „Geht ruhig auch mal Umwege, das erhöht den Orientierungssinn!“Lebensweisheiten gab es auch noch von den Tutoren. So stamme von Pipi Langstrumpf der Satz: „Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich sicher, dass ich es schaffe! „ Daran sollten sich die Schüler ein Beispiel nehmen.Die Schülerspreche Boi Conrad und Luissa Hansen gaben einen kurzen Einblick in einen Jahrgang voller Individualisten und dann konnten sich die Abiturienten auch schon ihr Zeugnis von einem Tisch auf der Bühne abholen, anschließend ihre Rose und sich ins Goldene Buch der Schule eintragen, bevor es zurück zur Familie ging. Jeder Abiturient saß bei seinen Eltern. Abstandsregeln wurden peinlich genau eingehalten. Der Stimmung schien das aber keinen Abbruch zu tun.Absolventen des Abiturjahrgangs 2020:Tutorium Herr Schlette: Andresen, Maria Sophie; Baumgarte, Ben; Drinkuth, Elias; Düerkop, Bjar-ne; Fabich, Tim; Glandorf, Jette Lu; Gribisch, Niklas; Großmann, Sandra; Hansen, Luissa Cara; Hundt, Moritz; Ivanov, Daria; Jürgensen, Lea; Lübbehusen, Henri; Meyer, Jannis; Siebrecht, Hauke; Stelzer, Jasper; Stendel, Joshua; Strauch, Niko; Tineh Zadeh, Reza; Wagner, Benedikt M.; Wall, Isabella; Wendel, Wilhelm-MaximilianTutorium Herr Kuropka: Beier, Rebecca; Berg, Fitz; Budweiser, Timo; Charbonnier, Marvin; Döpke, Pia Luisa; Gluch, Nathalie; Groß, Luisa; Höche, Julius; Hochreiter, Marvin; Krupp, Noel; Lange, Be-nedict; Mente, Senastian; Möhring, Johanna; Nebe, Lennard; Redondo Casado, Fabian; Schröder, Leonie; Söhn, Swantje; Sünnemann, Jannis; Tamms, Melieke; Thiele, Magnus; von Waldthausen, Friedrich; Wiedemann, MichellTutorium Herr Weide: Bode, Lena; Braune-Frehse, Jörn; Brückner, Jannes; Brunschön, Sarah; Buhrmester, Nele; Conseil, Maya Sophie; Cretu, Camelia; Deuring, Mara Kristin; Ehm, Emily; Flei-scher, Luka; Föst, Berit; Freund, Wilhelm Sebastian; Lindenmann, Paula; Melloh, Bennet; Osterloh, Lynne; Petsch, Sören; Riepen, Inga; Röver, Larissa; Scholz, Svenja; Spork, Anastasia; van Geldern, Leonie; Westenberger, Hannah; Wilkening, Yannic; Winterfeld, Ann-KathrinTutorium Herr Meyer: Baumgart, Jördis; Bösler, Malin; Busch, Fenja; Conrad, Bio; Feldmann, Vin-cent Paul; Frost, Lea Katharina; Gudehus, Hinrich; Hoge, Henrik; Holzknecht, Neele; Kolossa, Jo-hanna; Lieke, Henry Leonard; Münch, Katharina; Nötzel, Paula Ann; Schrader, Marvin; Stucke, Hinrich; Thom, Lion; Wittbecker, Marie