Stefan Birkner wieder FDP-Landtagskandidat

Bereits seit drei Wahlperioden dabei

Wedemark. Die Landtagswahl im Oktober 2022 wirft auch in der Wedemark ihre Schatten voraus. Auf ihrer Wahlkreismitgliederversammlung in Garbsen haben die Freien Demokraten des Ortsverbandes Wedemark und des Stadtverbandes Garbsen ihren gemeinsamen Kandidaten gekürt: Dr. Stefan Birkner.Seit bereits drei Wahlperioden Mitglied des Niedersächsischen Landtags, ist Birkner in der aktuellen Wahlperiode auchFraktionsvorsitzender und als Landeschef der FDP über den Landtag hinaus bestens in der Landes- und Bundespolitik vernetzt.In seiner Bewerbungsrede schwor Birkner seine Parteifreunde auf die Landtagswahl ein: „Dieses Land braucht dringend einen Modernisierungsschub. Es ist nicht länger hinnehmbar, dass in den entscheidenden politischen Feldern Stillstand in Niedersachsen herrscht.“ Insbesondere die Themen Bildung, Wirtschaft und Digitalisierung lägen ihmam Herzen, betonte er.Der Wedemärker FDP-Vorsitzenden Andrea Giese sicherte Birkner zu, dass er gemeinsam mit FDP-Ratsherr Erik van der Vorm weiter das Thema einer verbesserten Verkehrs-Infrastruktur in der Wedemark im Blick behalten würde, welches er bereits in der Vergangenheit eng begleitete. Er freue sich auf einen engagierten und intensiven Wahlkampf mit den Parteifreunden vor Ort. Birkner wohnt mittlerweile in Otternhagen bei Neustadt am Rübenberge, tritt aber nach wie vor im Wahlkreis Wedemark-Garbsen an.