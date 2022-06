Stiftungsvorstand gab Finanzbericht ab

Die Einnahmen der Stiftung betrugen im Jahr 2021 insgesamt 17.220 Euro, die sich in Spenden für die Stiftung, Zinsen und Erträge aus den Fondanlagen ergeben. Ausgeben wurden 7.318 Euro, aufgeteilt in Stiftungszwecke, allgemeine Verwaltung, Finanzdienstleistungsentgelt und Transaktionsgeld. Seit 2015 wurde das Stiftungkapital nicht mehr erhöht und beträgt seit dieser Zeit 590.000 Euro. Aufgrund der Zinssituation ist der Vorstand der Stiftung der Ansicht, dass es zurzeit geboten ist, freie Vermögensbestände für Stiftungszwecke vorzuhalten. Die Liquidität der Stiftung stieg um 9.902 Euro und das Depotvermögen um 52.726 Euro. Das Vermögen der Stiftung stieg vom 31.12.2020 von 674.423 Euro auf 737.05 Euro und ist wesentlich durch den Ertragszuwachs aus der im Jahr 2020 erfolgten Fondanlage entstanden. Im vergangenen Jahr konnte die Stiftung nur 348 Euro für Stiftungszwecke ausgeben (Ausrüstungsgegenstände für therapeutisches Reiten bei der Schule Unter den Eichen).Getroffen hatten sich die Vorstandsmitglieder am vergangenen Mittwochnachmittag an der Pfarrscheune in Elze, dort informierte sie der Vorsitzende des Freundeskreises der Pfarrscheune, Karsten Kiegeland. Er erinnerte an die Anfänge zur Rettung des in die Jahre gekommenen Gebäudes, das ursprünglich 1895 für landwirtschaftliche Zwecke erbaut wurde. Im Laufe der Geschichte wurde es als Kornlager aber auch als Stall für Pferde und Vieh genutzt. Im Zweiten Weltkrieg wurde es erst Gefangenenlager, später diente es bis in die sechziger Jahre als Wohnraum für Geflüchtete. Danach stand die Scheune lange ungenutzt, ehe sich 2005 der Freundeskreis bildete. Die erste großer Herausforderung war die komplette Dachsanierung, es folgten Stück für Stück weitere Sanierungsaufgaben. An der Finanzierung hat sich auch die Stiftung für Menschen mit Behinderungen in der Wedemark beteiligt, der Vorstand nahm unter anderem den behindertengerechten Zugang in Augenschein. Unterstützt werden können neben Vereinen, Institutionen oder Organisationen auch Einzelpersonen, für die aufgrund einer Behinderungen spezielle Therapien oder auch bauliche Aufgaben anstehen. Kontakt ist unter anderem über die Vorsitzende Susanne Schönemeier, Erste Gemeinderätin der Gemeinde Wedemark, möglich.