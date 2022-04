Jugendfeuerwehr bot Alternative zum Osterfeuer

Hellendorf. Die Jugendfeuerwehr Hellendorf organisierte ein Osterprogramm für Kinder und Familien in Hellendorf am Dorfgemeinschaftshaus.Da in diesem Jahr auch in Hellendorf das Osterfeuer abgesagt wurde, hat die Jugendfeuerwehr sich kurzerhand entschlossen Stockbrotbacken am Lagerfeuer anzubieten. Teig gab es vor Ort, nur Getränke und dergleichen musste sich jeder selber mitbringen. Zudem gab es gebackene Waffeln und diverse Kinderspiele wie Eierlaufen, Wasserballschießen, ein Gewinnspiel und die Ostereiersuche im Wald durfte dabei nicht fehlen. Die Jugendfeuerwehr Hellendorf bedankt sich hiermit bei den Besuchern und Kindern, denen sie eine kleine Freude bereiten konnte.