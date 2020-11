Strahlende Gewinner bei Edeka Lüders

Neun leuchtende Sträuße unter Blumen-Shop-Kunden verlost

Wennebostel/Elze/Burgwedel (awi). Strahlende Augen bei den Gewinnern der leuchtenden Sträuße, die Edeka Lüders unter seinen Kunden verlost hat, die in den letzten Woche in den Blumenshops der Edeka-Märkte in Wennebostel, Elze und Großburgwedel eingekauft haben. Letzten Sonnabend überreichten die Mitarbeiterinnen Michelle Brinkmann, Heike Grigoleit und Ekaterina Kaufmann die adventlichen Sträuße mit Amaryllis, XL-Ecuador-Rosen, Lihterketten und adventlicher Deko an Familie Buck, Familie Hamm, Familie Schleese und Familie Bruns (Markt Wennebostel), Rita Klewitz und Wilhelm Balke (Markt Elze) und Sakia Jäger, Familie Daniel und Familie Mund (Markt Großburgwedel).Die Floristinnen und das gesamte Team Lüders, betonten, dass sie in diesen schweren Zeiten eine kleine Freude bereiten wollten und sich wünschen, dass alle gesund bleiben. Gerade in dieser Zeit sei es besonders wichtig, dass man rücksichtsvoll mit seinen Mitmenschen umgehe. „In unseren Märkten beobachten wir ein vorbildliches Verhalten", so Uwe-Karsten und Mario Lüders. Die Floristinnen freuen sich schon darauf, wiedre Events anbieten zu können, sobald es die Situation wieder erlaubt.