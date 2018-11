Straßensperrungen wegen Brückenbauarbeiten

Wedemark. Tragfähigkeitsuntersuchungen an Brücken über den Johannisgraben und den Mühlengraben erfordern die Sperrung von „Isernhägener Damm“ und „Zur Wietze“ am Freitag, 7. Dezember. Am Freitag, 30. November, von 8 bis etwa 15 Uhr wird der Isernhägener Damm zwischen Bissendorf, Burgwedeler Straße und Bissendorf-Wietze, Natelsheideweg für den gesamten Straßenverkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt von Bissendorf-Wietze über den Natelsheideweg und weiter über die Burgwedeler Straße nach Bissendorf. Die Umleitung für die Gegenrichtung erfolgt entsprechend umgekehrt. Eine Woche später, am Freitag, 7. Dezember, etwa 8 bis 13 Uhr, erfolgt eine Sperrung der Straße „Zur Wietze“ zwischen Wennebostel und Bissendorf-Wietze. Die Umleitung erfolgt von Bissendorf-Wietze über den Natelsheideweg zur Burgwedeler Straße (L 383) und weiter nach Bissendorf und Wennebostel.