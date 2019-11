Suche nach Spielplatzalternative

Straße nach Gailhof weiter gesperrt

Wennebostel (er). In der zehnten öffentlichen Ortsratssitzung im Gasthaus Bludau wurden Mittwoch die Themen Instandsetzung des Schlauchturms zum wiederholten Male angesprochen, genauso wie die fehlenden Haushaltsmittel für ein neues Feuerwehrgerätehaus. Weitere wichtige Themen waren die von der Gemeinde entfernten Spielgeräte auf dem einzigen Spielplatz in Wennebostel zum Bau einer neuen Kindertagesstätte und der sich verzögernden Wegeausbau der K107, in der Ortsdurchfahrt Wennebostel. Gerade beim letzten Thema berichtete Ortsbürgermeister Achim von Einem: „Es müssen Gas, Strom und Wasser unter dem neuen Regenwasserkanal hindurch auf die andere Straßenseite verlegt werden. Die dortigen Bäume mit ihren Wurzeln sorgen für erhöhten Arbeitsaufwand. Es wird aber von einer sachverständigen Gartenbaufirma mit viel Kenntnis auf die örtlichen Gegebenheiten eingegangen.“Die Entfernung des Spielplatzes im alten Dorfkern forderte noch einmal Gesprächsbedarf, wenngleich auch von den zahlreichen Bürgern, die an der Sitzung teilnahmen, keine Vorschläge zu Alternativen gegeben werden konnten. Eine Übergangslösung an der alten Schule wird für die Bauphase vom Ortsrat favorisiert, wenngleich die dortigen Möglichkeiten, vor allem die Nähe zur Straße als nicht günstig angesehen werden. Desweiteren ist die Parksituation bei Parallelbetrieb von alter und neuer Kita mit 130 zur Verfügung stehenden Kita-Plätzen in einer momentanen Sackgassenlage mit Bahnübergang zu beachten. Der stattfindende Ausbau des dahinter liegenden Wohngebietes „Am Mühlengrund“ wird die Zahl unübersichtlicher und gefährlicher Situationen erhöhen. Bei dem Baugebiet „Südliche Ostlandstraße“ soll für die Feuerwehr an eine Wasserleitung für Löscharbeiten gedacht werden und entsprechende Mittel von der Gemeinde beantragt werden. Die Ablehnung des Ortsratswunsches von Schottergärten wurde von der Gemeinde, wie viele andere Änderungswünsche für dieses zu entstehende Baugebiet mit aufgenommen. Beantragt werden soll der Wunsch der Wennebosteler Bürger bei der Vergabe der sechs Bauplätze bevorzugt berechtigt zu werden.Eine herzliche Einladung an alle Wennebosteler wurde zur Weihnachtsfeier am 15. Dezember um 15 Uhr ausgesprochen. Mit Weihnachtsmann, Beteiligung der Kirchengemeinde und Kaffee und Kuchen aus Ortsratmitteln.