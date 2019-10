Tablequiz ein voller Erfolg

Kapernaum-Kirchengemeinde testete das Wissen der Teilnehmer

Resse. Wie viele Geschwister hatte Jesus? Wer war Torschützenkönig bei der Fußball – WM 1954 und welches Sportspiel hat eine Spielfläche von 153 Zentimtern? Fragen wie diese wurden am Freitag, den 13.09.2019 in der Kapernaum- Kirche in Resse in Sechser Gruppen an insgesamt elf Gruppen diskutiert. Am Ende eines unterhaltsamen Abends hatten die ResserWisser die meisten richtigen Antworten und erhielten ein Überraschungspaket mit süßen Schätzen. „Ich freue mich besonders, dass auch die Einzelanmeldungen in Gruppen gut aufgenommen wurden und wir ein gutes Miteinander von zehn bis 80 hatten“, sagt Kirchenvorsteherin und Moderatorin Antje Steube. Der Kirchenvorstand hatte sich 2018 vorgenommen, besonders für die, die aktiv Kirchensteuer zahlen, mehr Angebote zu schaffen. Darin sehen sich jetzt alle Mitglieder bestätigt und planen eine Neuauflage des Tablequiz für 2020. (Lon)Das Foto zeigt die Siegergruppen von Platz 1 bis 3 , gerahmt von den Moderatorinnen Andrea braun (ganz links) und Antje Steube (ganz rechts). Foto: privat /Lonkwitz