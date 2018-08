Tag des Sports in Brelingen

Alles rund um Kinderrechte, Bewegung und Sport

Brelingen. Rund um das Thema Kinderrechte, Bewegung und Sport dreht sich das bunte Aktionsprogramm am „Tag des Sports“ auf dem Gelände des 1. FC Brelingen, Am Sportplatz 1 am Sonntag, 19. August, von 12 bis 17 Uhr. Höhepunkt des Tages ist der „Lauf der Kinderrechte“, ein Staffellauf, an dem sich jeder beteiligen kann.Im Rahmen des Aktionsplanes zum Siegel „Kinderfreundliche Kommune“, werden Kinder und Jugendliche die vielfältigen Möglichkeiten der Bewegung präsentieren. Eingerahmt wird das bunte Programm von Humansoccer, Blindenfußball, Laufdiagnostik und einem Sportflohmarkt.Zum Flohmarkt bietet der 1. FC Brelingen allen die Möglichkeit sich von den eigenen Sport- artikeln zu trennen. Der Badmintonschläger aus dem Schulunterricht, die zu klein geworde- nen Fußballschuhe, Trikots, Sportgeräte, Schlittschuhe, Inliner und vieles mehr. Alles rund um den Sport und Bewegung soll die Möglichkeit bekommen einen neuen Besitzer zu finden. Anmeldung unter kicken@1fcbrelingen.de, Martin Damaske, Standgebühr ist eine Kuchenspende, der Verkaufstisch muss selber mitgebracht werden.Der Arbeitskreis Kinderechte und die Gemeinde Wedemark organisieren eine Faire Erfri- schungstafel. Unicef informiert umfänglich zum Thema Kinderrechte.Der Sponsoren-Staffellauf wird um 14 Uhr gestartet. Für den Staffellauf können sichMitarbeiter von Wedemärker Firmen, der Gemeindeverwaltung, aus Arbeitskreisen, Schu- len, Sportvereine, weitere Vereine, Kindergärten, Feuerwehren und alle Interessierten der Gemeinde Wedemark anmelden. Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind aufgerufen, am Lauf teilzunehmen.Die Mannschaften werden dann vor Ort um 13.30 Uhr ausgelost, um einen ausgewogenen Mix an Läufern ins Rennen zu schicken. Insgesamt 600 Euro Preisgeld stiftet die Hannoversche Volksbank. Die Siegerstaffel erhält 300 Euro, die Zweitplatzierten 200 Euro. Für den dritten Platz gibt es noch 100 Euro. Allerdings gehen die Gelder nicht an die Teams, sondern die Gewinnerstaffeln bestimmen die Empfänger aus einer zur Verfügung gestellten Liste mit förderungswürdigen Projekten in der Wedemark. Teilnahmemeldungen nimmt ab sofort Julia Weber vom Team Schule, Jugend und Sport in der Gemeindeverwaltung an. Sie steht auch für weitere Auskünfte zum Staffellauf zur Verfügung unter der E-Mail Julia.Weber@Wedemark.de oder Telefon (0 51 30) 58 12 87.Der „Tag des Sports“ wird im Rahmen des Aktionsplanes „Kinderfreundliche Kommune“ durchgeführt. Die Vereine in der Wedemark sind eingeladen, sich für das kommende Jahr als Ausrichter einzubringen.