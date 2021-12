Tests auch an den Feiertagen

Neuer Testcontainer auf dem Rathausparkplatz

Wedemark. Ganz neu ist der Testcontainer auf dem Parkplatz des Schulzentrums Campus W in Mellendorf der CG Test GmbH Coroni Testzentrum. Die Teststation am Fritz-Sennheiser-Platz hat täglich von 9 bis 21 geöffnet, an den Feiertagen über Weihnachten, also am 24., 25. und 26. Dezember sowie am 31. Dezember von 9 bis 15 Uhr. Die Terminvereinbarung erfolgt über www.coroni-hannover.de. Möglich war die schnelle Umsetzung durch das Engagement von Gemeinde-Mitarbeiterin Antje van Leeuwen. Selina Pudwell, Bereichsleiterin der CG Test GmBH, hatte sich über das Bürgertelefon bei der Gemeinde gemeldet und eine Kooperation angeoten. Schnell war klar, dass die Gemeinde vor allem einen Testcontainer an zentraler Stelle, nämlich auf dem Rathausparkplatz direkt neben dem Campus-Gelände habe wollte.Mit vereinten Anstrenungen konnte die Idee dann schnell umgesetzt werden. CG Test GmbH und Gemeinde haben eine Nutzungsvereinbarung für die zwei Parkplätze abgeschlossen, auf denen der Container steht. Für ihre beiden neuen Testzentren in der Wedemark – am Rathaus und im Gewerbegebiet Gailhof – hat die CG Test GmbH innerhalb von vier Tagen 40 Mitarbeiter angestellt, die von Selina Pudwell für ihre neue Aufgabe geschult worden sind. „Unser Dank geht auch hier an die Gemeinde, die uns im MGH Räume für die Schulung zur Verfügung gestellt hat, insbesondere bedanken wir uns bei Daniel Diedrich von der Freiwilligenagentur für seinen Einsatz", so Selina Pudwell. Sehr froh über die kurzfristige Erweiterung des Testangebotes in ihren Orten Mellendorf und Gailhof ist auch Ortsbürgermeisterin Jessica Borgas, sie sah sich den Testcontainer am Rathaus am Freitag noch vor Ort ein und stellte sich für einen Demo-Test zur Verfügung. Aber auch in anderen Orten der Wedemark gibt es Benühungen, Tstmöglichkeiten zu schaffen. Antje van Leeuwen sprach von laufenden Gesprächen für Bissendorf und Elze, wo Testmöglichkeiten baldmöglichst angeboten werden sollten.Im Corona-Testzentrum hinter der „Kienast-Halle“ im Gewerbegebiet Gailhof, An der Autobahn 2, wird Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr, Sonnabend von 9 bis 18 Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr getestet. Die Testungen sind kostenfrei. Termine sind unter www.coroni-hannover.de buchbar. Eine Übersicht über alle aktuellen Testmöglichkeiten in der Wedemark und den anderen Kommunen der Region findet man auch unter haz.li/tests.