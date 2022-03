Testzentrum am Bahnhof weiter aktiv

Die Damen bedanken sich für die Wertschätzung

Mellendorf. Das Testzentrum am Bahnhof Mellendorf ist auch weiterhin für alle da, die sich auf eine Corona-Infektion testen lassen möchten, soweit es die gesetzlichen Bestimmungen erlauben und die kostenlosen Bürgertests angeboten werden. Das gesamte Team wird unter diesen Voraussetzungen Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr im Einsatz sein. An den Wochenenden und Feiertagen bleibt die bisherige Zeit von 9 bis 15 Uhr. geöffnet. Eine Voranmeldung ist nicht zwingend erforderlich. Wer einen individuellen Termin benötigt, geht bitte auf die Internetseite www.coronatest-mellendorf.de und schreibt eine Anfrage per Mail. Die Mitarbeiterinnen werden dann Kontakt aufnehmen und hilfreich zur Seite stehen.Die Akzeptanz des neu eröffneten Testzentrum am Bahnhof Mellendorf ist in den vergangenen drei Monaten stetig gestiegen. Es öffnete am 3. Januar. Der Auftakt war schleppend, es musste sich erst einmal rumsprechen, dass da ein neues Testzentrum geöffnet hatte. Innerhalb kürzester Zeit war der Zulauf dann aber immer größer und die "Zutestenden" kamen immer häufiger. Jetzt möchte sich das Testzentrum am Bahnhof Mellendorf bei allen bedanken, die den Mitarbeiterinnen ihr Vertrauen geschenkt haben. Das Team hat sich gefreut, bei der Feststellung der Ergebnisse behilflich zu sein und somit den ein oder anderen Besuch ermöglicht oder einfach Sicherheit gegeben zu haben. Speziell an den Wochenenden haben sich viele Frauen, Männer und Kinder testen lassen. Die Damen vom Testzentrum sagen auch Dankeschön für die kleinen Aufmerksamkeiten wie Süßigkeiten, Blumen und sogar Sekt. Die „Truppe“ hat sich sehr über jede einzelne Geste gefreut und darüber, dass die Kunden die Wertschätzung einer jeden einzelnen Mitarbeiterin ganz offensichtlich gespürt haben.