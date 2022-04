Tina ist sehr verschmust

Katzen mag die Hündin nicht so gern

Schwarmstedt. Tina wurde wahrscheinlich in Rumänien ausgesetzt, nachdem sie trächtig geworden ist. Sie wurde öfter auf der Straße beobachtet und man hat versucht sie einzufangen. Jedes Mal gelang es ihr zu entkommen. Später jedoch wurde das Tierheim in Sisterea /Rumänien kontaktiert und informiert, dass eine Hündin bei jemandem im Hof neun Welpen bekommen hat. Diese Familie hat Tina und ihren Welpen Schutz gegeben und sie einige Monate lang versorgt. Vom Tierheim bekam sie Futter und die Impfungen für die Grundimmunisierung. Leider konnte die Familie die zezhn Hunde nicht behalten, so sind sie alle in Sisterea aufgenommen worden. Tina ist bereits in Deutschland und soll durch den ITV Grenzenlos vermittelt werden. Tina entwickelt sich in ihrer Pflegestelle in Linsburg zu einer besonders lieben und ausgeglichenen Hündin. Menschen und anderen Hunden gegenüber ist sie sehr freundlich und zugetan. Sie ist eine charakterstarke Hündin – munter und lebensfroh und sehr verschmust. Mit ihren langen Beinen möchte sie gern laufen. Dabei entwickelt sie ein wenig Jagdtrieb. Zu Hause ist sie ruhig. Da braucht sie Aufmerksamkeit und Zuwendung. Sie fährt ohne weiteres im Auto mit, gehorcht gut und geht jedem Streit mit anderen Hunden aus dem Weg. Nur Katzen mag sie nicht so gern.Tina wurde Anfang 2017 geboren und ist 56 Zentimeter groß. Sie kam im Oktober 2021 ins Tierheim. Dort wurde sie geimpft, kastriert und gechipt. Vor ihrer Ausreise bekam sie einen Blutschnelltest mit negativem Ergebnis. Interessierte melden sich unter (0 50 71) 41 26 oder (0162) 9 80 94 98, wenn Sie an dieser ausgeglichenen und ausgesprochen intelligenten Hündin Interesse haben.