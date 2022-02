Tischlergesellen freigesprochen

Herr Sven Ostermann, Tischlerei Gielissen, ehemals Kreft in der Wedemark,Luka Wallmeyer aus der Tischlerei Lüders in Röddensen/Lehrte und Julian Meints, Firma `Holz und Handwerk` wurden in Teilen abschließend erfolgreich geprüft. Meints konnte krankheitsbedingt leider nicht persönlich an der Freisprechung teilnehmen.Die Zeugnis und Gesellenbriefverleihung wurde von Annette Hahne und der Fachbereichsleiterin Holztechnik der Berufsbildenden Schule Burgdorf,Oberstudienrätin Anne Frick vorgenommen. Der Obermeister der Tischlerinnung Burgdorf,Tischlermeister Johann Christian Zoch gratulierte den frisch eingeführten Gesellen persönlich in kurzer Rede. Er sprach von den Herausforderungen, die gerade das Handwerk zu meistern hat: sich einerseits moderner, digital gesteuerter Produktionsprozesse zu öffnen, aber anderseits alte Handwerkstradition nicht zu vergessen. Die erlernten handwerklichen Fähigkeiten des Tischlers und dessen Aufgabe komplette Produktionsabläufe steuern und gestalten zu können sind in dieser Form in der Berufswelt einzigartig. Zoch erinnerte daran, dass gesundes Selbstbewusstsein dazu gehört, aber auch Selbstkritik und die Bereitschaft ständig dazulernen zu wollen. Mit seinen guten Wünschen für die berufliche und persönliche Zukunft der Gesellen endete die Zeremonie in einer entspannten Gesprächsrunde bei netter Bewirtung durch die Hausherrin und den Hausherren.