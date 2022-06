Tradition, Spaß und Party für das ganze Dorf

Brelingen. Der Schützenverein Brelingen von 1907 lädt zu seinem Schützenfest am 11. und 12. Juni alle Brelinger, aber auch alle anderen Wedemärker, die Lust zum Feiern haben, herzlich ein. Im Sinne der Tradition feiert der Schützenverein Brelingen auch in diesem Jahr sein Schützenfest, das 115. übrigens, wie eh und je im Juni eines jeden Jahres. Der Lauf der Generationen hat es gezeigt: Ein Fest des Dorfes hängt nicht von seinem Ort ab, sondern nur von dem Zusammenhalt und der Bereitschaft der Gemeinschaft, betont Schützenvereinsvorsitzender Jens Pinkvoß.

Die Brelinger Schützen wollen, wie auch viele andere Schützenvereine, nach zwei Jahren Corona-Pause wieder mit dem Schützenfest starten. Beim Schießen um die Scheiben und Preise habeman gesehen, dass alle Beteiligten gewillt waren zu gewinnen. So gab es ein spannendes Stechen, bis Sabrina Plumhoff als Volkskönigin feststand.

Auch bei dem Wettstreit um die Würde der Vereinsmajestät brachte im Familienduell am Ende der bessere Teilerschuss Andrea Miethe den Sieg vor Stefan Miethe und Peer Kossmann. Leider war in diesem Jahr keine Kinder anwesend, sodass man keinen Kinderkönig ermitteln konnte. Schülerkönigin wurde Melina Sophie Bils, Seniorenkönigin Andrea Petermann.

Der Erfolg der letzten Jahre vor Corona hat überzeugt, deshalb feiert der Schützenverein Brelingen sein diesjähriges Schützenfest – bei gleichem Rahmenprogramm und bei gleichem Schausteller-Angebot wieder im eigenen Schützenhaus. „Unser Vereinswirt Michael Nikolaidis und unser Vereinsmitglied, Fleischermeister Lars Grimsehl, werden uns zu dem Königsessen sowie im Biergarten und am Grillstand sicherlich mehr als hervorragend bewirten“; so der Vorsitzende des Schützenverein Brelingen, Jens Pinkvoß. „Leckere Fischbrötchen und erstklassige Cocktails lassen nichts an Gaumen-Köstlichkeiten vermissen“, ist Pinkvoß überzeugt.

Zum Antreten der Mitglieder zum Abholen der Preisträger aus dem Jahr 2019 trifft sich der Verein um 13.45 Uhr am Sonnabend, 11.Juni, bei Poppe. Musikalisch geht es dann mit dem „Musikcorps Dance and Drums“ um 14 Uhr los, um während desAusmarsches die Bürgerscheibe anzubringen. Treffen der Preisträger 2019 bei unserer diesjährigen Majestät, dieses werden wir als Probelauf für Sonntag nutzen.

Nach Ankunft auf dem Schützenplatz, gegen 16 Uhr werden die neuen Preisträger Proklamiert.

Am Abend sorgt dann der „DJ Tischler“ für stimmungsvolle Musik.

Am Sonntag, 12. Juni, startet der zweite Schützenfesttag dann nicht gewohnt mit dem Gottesdienst für alle Bürgerinnen und Bürger, da in Brelingen die Pastorenstelle zurzeit vakant ist. Der zweite Schützenfesttag in Brelingen beginnt dann um 11.30 Uhr mit dem Königsessen für alle Vereinsmitglieder, Brelinger Einwohner und Gäste. Hierbei werden dann auch die diesjährigen Pokalgewinner bekanntgegeben.

Essenmarken können ab sofort bei der Fleischerei Grimsehl, im VGH Büro Robert Schrade und bei der Schatzmeisterin des Vereins, Jasmin Pinkvoß, erworben werden. Zum Anbringen der Majestätenscheibe wird der Umzug musikalisch vom Spielmannszug Altencelle begleitet.

Nach Ankunft des Vereins auf dem Festplatz gegen 16.30 Uhr startet dann am Sonntag das Kinderprogramm mit Freifahrten und noch einer Überraschung für die Kinder.