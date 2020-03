Turn Club Bissendorf sagt Danke

REWE-Scheine-Aktion war ein großer Erfolg für den Verein

Bissendorf. Der Turn-Club Bissendorf bedankt sich recht herzlich bei allen Mitgliedern und Freunden des Vereins, die mitgeholfen haben, bei der Vereinsaktion der Firma rewe Scheine zu sammeln. Insgesamt bekam der Turn-Club Bissendorf 5.639 Scheine, die vorwiegend in der Geschäftsstelle abgegeben wurden. Für 5.600 Scheine konnten Spiel-und Sportgeräte bestellt werden, von denen inzwischen fast alle auch in der Geschäftsstelle angekommen sind. Der Verein freut sich über zwei Mal zwölf Bälle für die Kleinkindersportgruppen, ein Springgseilset für die Hobbits, ein großer Erste HIlfe Kasten für den RVC, neue Mannschaftswesten für die Kindersportgruppen, neue Therabänder für die Gesundheitssportsparten und eine Sitzbank für Petanque. Nur die große Spieletonne und das Bewegungsset für die Nutzung aller Sparten fehlen noch. Auf Nachfrage sollen die aber im Mai geliefert werden, so dass für die Sommersaison alles parat ist.