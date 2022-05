Theatersketchshow der Theatergruppe Wedemark am 11. Juni

Wedemark. Ring frei für den Kampf der Geschlechter auf der Bühne. Was alles passiert, wenn sich Frauen und Männer im Alltag begegnen, zeigt die große Theater-Sketch-Show „Typisch: Männer und Frauen“ der Theatergruppe Wedemarj an 11,Juniu 18 Uhr und am 12.Juni um 15 Uhr im Forum des Campus W. Zehn verschiedenen Alltagssituationen in rund 100 bunten Minuten Selbsterkenntnis humorvoll verpackt, präsentiert von einem Moderatoren-Paar, das aus eigener Erfahrung weiß, was es heißt, wenn zwei Menschen zusammen sind. Nichts ist so schon spannend, wie Geschichten aus dem Leben von Beziehungen und dem „kleinen“ Unterschied. Die Chance, einmal so richtig herzhaft über sich selbst zu lachen und am Ende zu Wissen, das es fast überall gleich zugeht. Ein vergnüglicher Abend mit vielen Aha-Erlebnissen...Das ist: Typisch: Männer und Frauen.Ein guter Tipp für alle, die Theater lieber auf der Bühne sehen als Zuhause. Der Eintritt kostet für Erwachsene zwölf Euro für Kinder bis zwölf Jahre zehn Euro. Die Karten gibt es im Vorverkauf bei Spielwaren Bertram in Mellendorf, im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf und bei Bücher am Markt in Bissendorf. An der Abendkasse gibt es auch noch Karten,wenn noch welche vorhanden sind, aber dann mit zwei Euro Aufpreis. Die Sketch-Show dauert etwa 100 Minuten und ist auch für Kinder geeignet, empfohlen aber erst ab zwölf Jahren, damit die Kinder auch „verstehen", was gespielt wird.