Um Kuchenspenden wird gebeten

Scheunenkaffee am Sonntag, 25. Juli, ab 14 Uhr in Elze

Elze. Der Sommer ist da. Der Freundeskreis Pfarrscheune lädt herzlich zum Scheunenkaffee für Sonntag, 25. Juli, ab 14 Uhr an der Elzer Pfarrscheune ein. „Freuen Sie sich darauf, in und vor unserer rustikalen Pfarrscheune einen wunderbaren Sommertag bei Kaffee und Kuchen zu erleben“, führt Carsten Kiegeland aus. „Sich treffen, erzählen und sich freuen, das ist Sommer. Dass möchten wir mit Ihnen gemeinsam erleben“. Der Freundeskreis steht bereit und freut sich auf zahlreiche Gäste. Kuchen kann einfach abgeholt werden und dann zu Hause genossen werden. Durch die andauernde Pandemie gelten weiterhin die AHA-Regeln und die zum Veranstaltungstag geltenden Corona-Regeln.Die Organisatoren bitten noch um Kuchenspenden. Selbstgemachte Torten haben in den letzten Jahren reißenden Absatz gefunden, da sie wunderbar schmecken. Um gut planen zu können, wird um eine Nachricht an das Kirchenbüro gebeten: Telefon (05130) 29 22 oder e-mail: KG.Elze-Bennemuehlen@evlka.de. Der Erlös des Scheunenkaffees ist für die Elzer Pfarrscheune bestimmt. Weitere Informationen zum Scheunenkaffee und zur Pfarrscheine erteilt Carsten Kiegeland, Sprecher des Freundeskreis Pfarrscheune der Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen-Meitze-Berkhof-Plumhof-Sprockhof.