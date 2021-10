Ungewöhnliches Fotoshooting

Ein starkes Team: Kuhlmann und die Hannover Scorpions

Mellendorf. Ungewöhnlicher Besuch bei den Hannover Scorpions: Das sportbegeisterte Kuhlmann-Team rund um Geschäftsführer Carsten Weiß brachte zum Mannschaftsshooting kurzerhand motorisierte Unterstützung mit. Denn wo Kuhlmann, einesAuch Ulrich Seier, Gesellschafter der Seier Unternehmensgruppe, zeigt sich begeistert: „Sportist in vielerlei Hinsicht so wichtig – für die Gesellschaft und auch hier für die Region! DieScorpions haben da eine tolle Vorbildfunktion und wir sind froh, dass wir sie im Rahmenunserer Partnerschaft unterstützen können!“ Kuhlmann ist Teil der Seier Unternehmensgruppeund bereits mit einer großen Eisbandenwerbefläche in der hus de groot EISARENA vertreten.Das regionale Engagement an den Niederlassungsstandorten ist für alle Unternehmen derSeier Unternehmensgruppe eine Herzensangelegenheit.Über KuhlmannKUHLMANN ist eines von Norddeutschlands führenden Leitungsbauunternehmen und spezialisiert aufBreitbandausbau, Kabelbau, Fernwärme, Rohrleitungsbau, Kanalbau, Hausanschlüsse,Horizontalbohrung und Telekommunikation. 1952 in Neu Darchau gegründet, betreibt Kuhlmannneben dem heutigen Stammsitz in Lüneburg Standorte in Bernburg, Dannenberg, Hannover undWittenburg. Seit über 30 Jahren ist KUHLMANN Mitglied der renommierten SEIERUnternehmensgruppe. Weitere Informationen auf kuhlmann-leitungsbau.de.Über die Seier-Gruppe Die Seier Unternehmensgruppe ist ein Familienunternehmen in vierter Generation mit Sitz in Dorum (Gemeinde Wurster Nordseeküste) bei Bremerhaven. Zur Holding gehören zwei Tochterunternehmen mit dem Schwerpunkt Tief- und Rohrleitungsbau, ein Unternehmen im Bereich Touristik, ein weiteres aus der IT-Branche sowie ein Unternehmen im Geschäftsbereich Entsorgung, Logistik und Handel. www.seier-gruppe.deHannover von Norddeutschlands führenden Leitungsbauunternehmen, auftaucht, sind die Bagger meist nicht weit. Warum also nicht denProfis auf dem Eis zeigen, womit die Profis bei Kuhlmann arbeiten? Gesagt, getan – und schon war das Motiv im Kasten, an dessen Entstehung alle Beteiligten sichtlich Spaß hatten. Die Scorpions danken Kuhlmann für die Unterstützung und das außergewöhnliche Erlebnisbeim Shooting!