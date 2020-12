Unicef Grußkarten erhältlich

Mit den wichtigsten Menschen so in Kontakt bleiben

Wedemark. Auch im Bereich der Unicef-Arbeitsgruppe Südheide sind sämtlicheWeihnachtsmärkte coronabedingt abgesagt worden. Die Arbeitsgruppe möchte jedoch jedem, der zum Fest gern winterliche/weihnachtliche Karten schreiben würde, die Möglichkeit geben, diese schöne Form des Grußes zu versenden – gerade in einer Zeit, in der es von besonderer Bedeutung ist, Kontakt zu den wichtigsten Menschen zu halten. Zugleich hilft jedeGrußkarte Unicef bei der weltweiten Arbeit für Kinder in Not.In der Wedemark sind die aktuellen Sortimente erhältlich bei Martina Masur Schreibwaren, Mellendorfer Straße 1A in Bissendorf sowie in Mellendorf in der Buchhandlung von Hirschheydt, Am Langen Felde 5 und nach telefonischer Vereinbarung unter der Rufnummer (0 51 30) 3 76 76 18 oder Kontaktaufnahme per E-Mail über info@suedheide.unicef.de imUnicef-Büro, Am Freizeitpark 2A (vor dem Ice House).