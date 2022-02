Verbesserung für den Radverkehr

Wedemark. Die SPD fordert über die laufenden Verhandlungen zum Haushaltsplan 2022 hinaus, auch in den folgenden Jahren ausreichend Finanzmittel für Investitionen in den Radverkehr fest einzuplanen. „Wir dürfen bei diesem Thema nicht nachlassen und müssen die erarbeiteten Maßnahmen umsetzen.“ fordert Karin Kuhlmann, SPD, Mitglied des Bauausschusses im Gemeinderat. Mit dem im Sommer 2021 von der SPD Wedemark vorgestellten Masterplan zum Radwegekonzept der Gemeinde liegt eine fachkundige und detaillierte Planung für eine tragfähige Zukunft des Radverkehrs in der Wedemark vor. Die darin vorgestellten Maßnahmen wurden unter Beteiligung der Öffentlichkeit und Schüler erarbeitet. „Die umfassenden Planungen sind aus klimapolitischer Sicht erforderlich, denn nur wenn sichere und gut geplante Radwege vorhanden sind, werden die Bürger das Auto in der Garage lassen und auf das Fahrrad umsteigen. Deswegen dürfen wir das Thema auch zukünftig nicht aus den Augen verlieren“, ergänzt Timo Cramm, SPD, Mitglied des Klimaschutzausschusses.