Verkaufsoffen am Muttertag

Bissendorf. Für die liebste Mutti, hat das Gartencenter Klipphahn eine große Auswahl an Schnittblumen, Sträußen, Topfblumen oder andere schöne Geschenke.

Eine große Auswahl an Sommer – Stämmchen wie Wandelröschen, Fuchsien, Mandevilla – Blühwunder, großen Margerittenbüsche und vieles mehr snd vorhanden.

Ein immer beliebter werdender Trend, sind verschiedene Pflanzenkombinationen fertig gepflanzt in einem Topf. Besonders beliebt, sind auch dieses Jahr die Setzlinge, Kohl, Salat und Blumen in kleinen Saatschalen zum direkten auspflanzen ins Beet oder Hochbeet, so wie unserer Kräuter und Gemüsepflanzen in viele Sorten wie zum Beispiel, Tomaten, vom Klassiker Harzfeuer über Historische und Sorten aus der Ehemaligen DDR bis hin zu sehr resistenten und sehr Ertragsreichen veredelten Sorten. Ein breites Sortiment an Chili, Paprika, Aubergine, Zucchini und Gurken ist ebenfalls vorrätig.

Ab dem 5.Mai gibt es wieder die Musterbalkonkästen in verschiedenen Farbkombinationen, auf die die Stammkunden bereits sehnsüchtig warten und von denen man sich gerne inspirieren lassen kann. Das große Angebot an Solitärpflanzen und Besonderheiten für den heimischen Garten, hat das Teamum Achim Klipphahn dieses Jahr noch mal massiv ausgebaut. Im vergangenen Herbst wurdendirekt in Italien bei den besten Baumschulenviele Besonderheiten ausgesucht. Besonders die großen Einzelstücke, die als Highlight richtig gut im Garten zur Geltung kommen. Viele schöne Gartenpflanzen wurden ebenfalls im Herbst im Ammerland reserviert. So hat das Gartencenter ein sehr schönes Sortiment vorrätig.

Auch das bereits sehr breite Staudensortiment wurde erweitert und lädt zum Stöbern ein. Von kleinen Größen bis zu großen Pflanzen ist fast alles vorrätig oder kann besorgt werden.

Das Gartencenter-Team hilft gern bei der Gartengestaltung. Die Gärtner haben viele schöne Individuelle Gestaltungsideen für jeden Garten.