Verkehrsbehinderungen

Bushaltestelle Am Husalsberg wird umgebaut

Scherenbostel. Rund drei Wochen sollen die Bauarbeiten auf der Nordseite der Kreisstraße 102 dauern. Im Baustellenbereich muss die Richtungsfahrbahn von Bissendorf kommend gesperrt werden. Da der Baubereich nur rund 60 Meter vor der Kreuzung Am Husalsberg zur Langenhagener Straße (K 102 / L190) L 190 liegt, wird die stationäre Ampelanlage abgeschaltet und durch eine mobile Lichtzeichenanlage in dieser Zeit ersetzt. Durch die Einbeziehung des Baustellenabschnittes in die Kreuzungssignalisierung werden sich die einzelnen Ampelphasen verlängern und es ist somit mit Stauungen zu verkehrsstarken Zeiten an diesem Kreuzungsknoten zu rechnen.Auftraggeber und Kostenträger dieser Baumaßnahme ist die Region Hannover.