Verschönerungsverein beleben

Zwei Wennebosteler haben es letzten Freitag vorgemacht

Wennebostel. Die zwei Wennebosteler Bürger Willi Rinne und Marvin Niedzella haben es. vorgemacht: Trotz Wind und Wetter haben der Gartenlandschaftsbauer Niedzella und der ehemalige Vorsitzende des Verschönerungsvereins Rinne kurzerhand die Obstbäume am Wennebosteler Kirchweg beschnitten.Die vor 30 Jahren vom Dorfverschönerungsverein gepflanzten Bäume tragen immer noch viele Früchte und mit dem neuen Schnitt ist darauf auch noch weitere Jahre verlass.Leider hat der Verschönerungsverein aufgrund mangelnder Mitgliederzahlen schon vor Jahren die Arbeit eingestellt. „Jetzt soll es wieder los gehen“, beteuert Wennebostels Ortsbürgermeister Claudio Koehler. Der Ortsrat möchte alle Interessierten bitten, sich per Mail ‚Ortsrat-Wennebostel@pw16.de‘ oder telefonisch unter der Nummer (01 73) 5 21 38 21 an den Ortsrat zu wenden.Detaillierte Informationen dazu folgen in einer Online-Bürgerfragestunde des Wennbosteler Ortsrats am Donnerstag, 24. März, um 19 Uhr, in der natürlich auch alle anderen Themen willkommen sind. Anmeldung ebenfalls mit den oben genannten Kontaktdaten. Die Teilnahme wird auch per Telefon möglich sein, betont Claudio Köhler.