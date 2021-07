CDU- Kandidaten für Abbensen, Negenborn und Duden-Rodenbostel

Wedemark. Auch für den Ortsrat Wedemark I (Abbensen, Negenborn, Duden-Rodenbostel) hat die CDU kürzlich ihre Kandidaten nominiert. Angeführt wird die Liste von Edeltraut Brüggmann aus Abbensen, die gleichzeitig auch als Ortsbürgermeisterin antritt. Danach folgen Christine Heins (Negenborn, zurzeit Abbensen), Franziska Lindinger (Dudenbostel), Dirk Gärtner (Abbensen), Hartwig Martens (Negenborn), Philipp Benecke (Abbensen) und Carsten-Ludwig Meyer (Negenborn). „Wir treten mit einem motivierten Team an, dem dieses Mal auch viele neue Gesichter angehören,“ freut sich Edeltraut Brüggmann. Einsetzen wolle man sich u.a. für den Erhalt der Orte in ihrem dörflichen Charakter und die behutsame und sinnvolle Entwicklung von Bauland und Gewerbeflächen. „Wir möchten darüber hinaus weiter an einer guten Anbindung an den ÖPNV festhalten und die Infrastruktur in unseren Orten erhalten bzw. verbessern,“ so die Ortsbürgermeisterkandidatin. Durch die Corona-Krise sei zudem noch einmal deutlich geworden, wie wichtig die Dorfgemeinschaft in den Orten sei. Diese gelte es zu stärken und Vereine zu unterstützen.Bildunterschrift: v.l.n.r.