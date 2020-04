VNV grüßt mit Blumenpracht

Da man diese kleine Aufmunterung während dieser Zeit weniger sieht, aber umso mehr gebrauchen kann, sendet der Verein mit diesen Bildern fröhliche Frühlingsgrüße an alle Bissendorfer und Wedemärker nach Hause.Im nächsten Frühjahr wird die Pracht sogar noch größer werden: Denn zwischenzeitlich konnte der VNV am Jahresanfang von der Hannoverschen Volksbank in Großburgwedel eine großzügige Spende von 1.500 Euro entgegennehmen. Vielen Dank dafür! Neben einer neuen Picknickbank im Ereigniswald 2 soll das Geld in neue Blumenzwiebeln investiert werden. Nun hofft der Verein nur noch auf viele helfende Hände im Herbst: Dann wird Bissendorf jedes Jahr schöner aufblühen!