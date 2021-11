Volksbank in Mellendorf ist Kinderschutzinsel

Die Beschäftigten der Bank erhalten hierzu einfache Hinweise, wie sie sich gegenüber Kindern in Not verhalten sollen. „Das Wichtigste ist, die Angst des Kindes ernst zu nehmen und ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln", erläutert Moritz Meyr von der Kinderschutzallianz und freut sich über die neuen Anlaufstellen in Stadt und Region Hannover, Hildesheim und Celle. Bis zum Jahresende sollen dann alle Geschäftsstellen mit dem markanten Aufkleber versehen sein und Kindern Schutz bieten.„Gerade außerhalb der Aufsicht von Erziehungsberechtigten bestehen Gefahren, die Kinder nicht überblicken und einschätzen können", weß Filialleiter Frank Felgner mit Blick auf den Schulweg oder den zum Sport oder zu Verabredungen mit Freunden. „Mit dieser Kinderschutzinselwollenwir den Kindern ein Zeichen geben, dasssie bei uns umgehend Schutz finden", so Felgner, der sich sicher ist, dass die Kinder bei seinen Mitarbeitern in guten Händen sind:„Viele von ihnen sind selber Mütter oder Väter und das wichtigste in so einer Situation ist, seinen gesunden Menschenverstand einzusetzen".