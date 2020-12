Volksbegehren endet mit großem Erfolg

Fast 1000 Wedemärker haben mit ihrer Unterschrift dazu beigetragen

Wedemark. Grünland, insbesondere artenreiche Wiesen sowie Gewässerrandstreifen werden besser geschützt, der Pestizideinsatz in wichtigen Naturbereichen wird verboten, der Wiesenvogelschutz wird ausgeweitet, heimische Baumarten gefördert und der Anteil des Ökolandbaus gesteigert: Diese und weitere Eckpunkte für besseren Tier- und Pflanzenschutz in Niedersachsen hat das niedersächsische Parlament am 10. November beschlossen und gesetzlich verankert.Der Nabu Wedemark und viele engagierte Bürger begrüßen die Landtagsbeschlüsse: „Ohne das Volksbegehren hätte es den Niedersächsischen Weg und die Beschlüsse im Landtag niemals gegeben. Das war ein guter Tag für den Naturschutz und ein großer Erfolg für das Volksbegehren!“, sagt Jörg Winterfeldt, 1. Vorsitzender des Nabu Wedemark. „Nur der Druck durch das breite Volksbegehren-Bündnis hat alle an einen Tisch mit den Umweltverbänden gebracht: die Landesregierung, die Koalitionsfraktionen im Landtag und das Landvolk. Das wäre ohne das Volksbegehren sonst nicht passiert. Jetzt hat der Landtag weitgehend das beschlossen, was wir mit dem Volksbegehren erreichen wollten. Auch wenn wir nicht zu 100 Prozent unsere Ziele erreicht haben, so sind die jetzt beschlossenen Änderungen im Naturschutz-, Wald- und Wassergesetz eine deutliche Verbesserung für die Tier- und Pflanzenarten in Niedersachsen.“„Bis zum 1. November haben 979 Menschen in der Gemeinde Wedemark das Volksbegehren unterschrieben – dafür bedanken wir uns ausdrücklich und auch bei allen, die uns unterstützt haben, indem sie bei Freunden, Verwandten und Nachbarn ebenfalls gesammelt haben! Danken möchten wir auch den Geschäften „Bücher am Markt“ und „Tante Käthes“ in Bissendorf, Rotermund-Hemme in Brelingen sowie „Der kleine Naturkostladen“ und der Bahnhof-Apotheke in Mellendorf, die in ihren Räumen Unterschriften ermöglicht haben. Landesweit haben wir bis zum 1. November 138.118 gültige Unterschriften erreicht. Diese Unterschriften zeigen, wie wichtig den Menschen das Thema Artenschutz ist – und dass man mit politischem Druck durch ein Volksbegehren viel erreichen kann“, sagt Jörg Winterfeldt.„Klar ist: Das Insekten- und Artensterben ist nach wie vor dramatisch und nicht mit dem heutigen Tag beendet. Wir werden uns weiter für besseren Natur- und Artenschutz einsetzen“, sagt der Nabu-Vorsitzende.Hintergrund: Als Initiatoren haben das Volksbegehren Artenvielfalt.Jetzt! gestartet und unterschrieben: Klaus Ahrens, Vizepräsident des Deutschen Berufs- und Erwerbs-Imkerbundes, Nick Büscher und Holger Buschmann vom Nabu sowie Hans-Joachim Janßen und Anne Kura von den niedersächsischen Grünen. Weitere über 224 Bündnispartner haben das Volksbegehren unterstützt. Eine Übersicht finden Interessierte unter https://www.artenvielfalt-niedersachsen.jetzt/buen...