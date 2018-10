Vorbereitung der Weihnachtsausstellung

Museumsteam ruft zur Ausleihe auf

Bissendorf. Das Museumsteam hat für die bevorstehende Weihnachtsaustellung 2018 das Thema „Meine schönste Puppe – mein liebster Teddy“ ausgewählt. Am Sonnabend, 1. Dezember, dem Tag vor dem 1. Advent, soll die Ausstellung eröffnet werden.Da das Richard-Brandt-Heimatmuseum nicht selbst über einen großen Fundus an Exponaten zu diesem Thema verfügt, wird der Grundstock der Ausstellung auch in diesem Jahr einige Leihgaben aus anderen Museen sein. So kommen zum Beispiel mehrere Puppen und Teddys von weit her aus dem Örtchen Gelenau in Sachsen, dem Standort des Depots Pohl-Ströher, einer großartigen Kinderspielzeugsammlung.Im Mittelpunkt der neuen Ausstellung sollen aber wie schon bei früheren Ausstellungen Gegenstände aus der Region stehen. Wegen des großen Erfolges beim Aufruf zur Spielzeugausstellung im Jahre 2012 möchte das Ausstellungsteam um Sabine und Helmut Dohnke daran anknüpfen. Wer möchte dem Museum für die Zeit von Mitte November bis Mitte Januar seinen Lieblingsteddy oder seine schönste Puppe als Leihgabe überlassen? Schön wäre es zudem, wenn es zu diesen Gegenständen kleine, besondere Geschichten gibt, die man mit seinen Lieblingen erlebt oder geteilt hat. Diese würde das Ausstellungsteam dann gerne mit den einzelnen Exponaten ausstellen, sie also den Besuchern gleichsam „weitererzählen“. „Und niemand muss Angst um seine uns überlassenen Schätze haben,“ beteuert der Museumsleiter. „Das Team wird gut auf alle Leihgaben aufpassen. Zudem wird alles über die Gemeinde versichert.“Umrahmt werden soll die Ausstellung durch Gegenstände, die eine Verbindung zu Puppen und Teddy haben, wie zum Beispiel kleine Puppenstuben, Puppengeschirr oder Alltagsszenen mit Puppen und Teddys.Wer diese Ausstellung durch Leihgaben mitgestalten möchte, der melde sich bitte bei Sabine und Helmut Dohnke unter Telefon (0 51 30) 62 68 oder per E-Mail s.dohnke@aol.com. „Dieser Aufruf richtet sich natürlich an die Wedemärkerinnen und Wedemärker, aber auch gerne an alle Interessierte in den Nachbargemeinden und -städten. Das Ausstellungsteam kommt gerne zu Ihnen nach Hause,“ beteuern Sabine und Helmut Dohnke. Bis Mitte November nimmt das Ausstellungsteam gerne Angebote für Leihgaben entgegen, danach muss der Aufbau der Sonderausstellung vorbereitet werden.Dauer der Ausstellung: vom 1. Dezember bis zum 6. Januar 2019. Zum Ausstellungsteam gehören Sabine und Helmut Dohnke (Leitung), Brigitte Dörfler, Sandra Koch, Christiane Kreie und Manfred Schlimper.