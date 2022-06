Waves Open Air Sonnabend in der Wedemark

Deutschlands Techno- und Houseszene freut sich bereits auf die noch junge Perle des musikalischen Festivalsommers. Alle Freunde hochwertiger elektronischer Klänge können sich glücklich schätzen: Ob deutsche Techno-Kaliber, vielversprechende Newcomer:innen oder waghalsige Underground-Sounds: Die Aufteilung auf zwei Floors ermöglicht ein breites Spektrum an House- und Technosounds. Für Verschnaufpausen wird es mehrere Chillout-Areas geben und in der Sonne glänzende Pools mit türkisfarben schillerndem Wasser. Auf den Festivalbühnen geben sich tagsüber Acts wie Rødhåd, VRIL, Nene H, Township Rebellion, Konstantin Sibold und Pauli Pocket die Ehre, während sich die Party nachts in das Kulturzentrum Faust auf zwei Indoortanzflächen mit einem noch unveröffentlichten Headliner und der Newcomerin Marie Montexier verlagert. Neben einem Sonderzug befördern mehrere Shuttlebusse die Gäste direkt nach dem Open Air vom Spaßbad nach Hannover - wahlweise zum Hauptbahnhof oder direkt zur Aftershowparty. Nicht zu vernachlässigen sind die Local-DJs, wie beispielsweise Arman John und Usatov, aufstrebende Talente aus der Region, die tagsüber, sowie nachts neben den Headlinern auflegen.Ein lokaler Technikdienstleister, mehrere Bühnenbildner:innen und Mediengestalter:innen sind involviert. Die Festival-Stages werden mit erstklassigen Soundanlagen ausgestattet. Passend dazu sind speziell für die Veranstaltung entworfene Kulissen mit Lichtinstallationen, sowie die Installation mehrerer Nebel- und Flammenwerfer geplant. Die mit viel Liebe zum Detail gestalteten Event-Locations geben dem Tagesfestival das unverwechselbare Flair, das die Gäste auf einzigartige Weise verzaubern soll.Musikalisch ist für die Veranstalter des Open Airs ein großer Coup gelungen: Einer der Weltstars des Technokults, Ben Klock, hat als Headliner zugesagt. Ben Klock bespielt nicht nur die größten Festivals, er ist auch Produzent und Resident DJ des wohl berühmtesten Techno Clubs der Welt, dem Berghain in Berlin. Ein wahres Techno-Urgestein. Insider sehen sofort: Das Waves Open Air hat in Sachen Lineup einen riesigen Sprung nach vorn gemacht und den Weg zu mehr und mehr Aufmerksamkeit geebnet.Das Waves Tagesfestival ist ein Ort, an dem die Gäste feiern, entspannen, träumen und baden gehen können. Mehr geht nicht. Tickets nur so lange der Vorrat reicht. Alle Infos zum Festival und Tickets gibt es auf der Webseite der Veranstalter: www.waves-openair.deKontakt