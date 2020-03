„Wedemärker Betriebe unterstützen"

Wedemärker Ortsverband der Grünen ergreift Initiative

Wedemark. Der Grünen-Ortsverband in der Wedemark ruft alle Bürger zur Unterstützun der Wedemärker Betriebe auf. „Damit alle uns lieb gewordenen Betriebe auch nach Corona noch da sind, möchten wir allen Wedemärkern und Wedemärkerinnen vorschlagen, Gutscheine von unseren hier ansässigen Firmen zu erwerben, damit ihre Umsatzeinbußen sie nicht in die Knie zwingen. Fragen Sie einfach nach, ob Sie Gutscheine kaufen können und helfen Sie mit, dass unsere gute Infrastruktur überlebt", wenden sich Angela Klingrad und Kathrin Kuhfß vom Ortsverband der Grünen an die Bevölkerung und begründen: ^Denn gute Nachbarschaft ist da, wo …mein Bäcker diese krossen Dinkelbrötchen backt, die Drogerie diese besonderen Cremes führt, mein Schreibwarengeschäft genau die Stifte hat, die ich brauche, die Buchhandlung mich geduldig berät, mein Blumenladen keine Sträuße sondern Kunstwerke bindet, mein Friseurgeschäft sicher weiß, wie ich mein Haar geschnitten haben will, der Fahrradladen dem Rad eine Frühjahrskur verpasst oder wo wir für unsere Liebsten ein schönes Schmuckstück finden". Also lautet das Motto ab sofort: #support your local!