„Wedemark Kultur unterm Tannenbaum“

Jetzt bei Creperie on Tour oder Bücher am Markt bestellen

Bissendorf. Wedemark Kultur zum Genießen, Schwelgen und Verschenken: Dieses Jahr hat das „Kultur-Team“ ein Geschenk zum Wohlfühlen gepackt. In zwei Varianten kann dieses bunt gefüllte Paket erstanden werden. Ein wenig Überraschung, etwas Vertrautes, ein Stück Wedemark beinhaltet das „La Grande“ mit einer Flasche Rotwein, einer Flasche Weißwein, einer Flasche Rosé, einer Flasche Winzerglühwein und einer kleinen Flasche Gin, nebst einer CD von Künstlern der Wedemark Kultur Konzerte, ein Buch und ein Fingerfood-Rezept garniert mit ein paar netten Gimix für 60 Euro inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer. „Le Petit“ ist die kleine Variante und beinhaltet eine CD von Künstlern der Wedemark Kultur Konzerte, eine ausgewählte Flasche Wein vom Künstler Catering aus dem Konzept „Wein-Liebe-Bar“ der Crêperie on Tour, ein Fingerfood-Rezept und ein Buch zum Schmökern, auch hier als Beigabe ein paar nette Gimix für 25 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Bestellt werden können beide Varianten bei Sebastian Manstein, Crêperie on Tour, unter (0177) 21 4 24 34 oder bei Katharina Sauer, Bücher am Markt,unter Telefon (0 51 30) 97 47 75.Das Wedemark Kultur Team freut sich auf ein Wiedersehen bei den nächsten Konzerten und wünscht: „Bleiben Sie gesund und erfreuen Sie sich an unserem besonderen Arrangement."