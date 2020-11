An der Grundschule Buchholz 77 Päckchen gepackt

Buchholz. Obwohl dieses Jahr uns allen durch die Corona-Krise vieles abverlangt wird, wollten Kinder, Eltern und das Team der Grundschule Buchholz auch in diesem Jahr an diejenigen denken, die zu Weihnachten nicht mit Geschenken bedacht werden können. So rief man zu Spenden für die Aktion, Weihnachten im Schuhkarton’ auf, und das Echo war überwältigend! Mit Hilfe der Schulbegleitungen konnten insgesamt 77 Päckchen gepackt werden, begleitet jeweils von liebevoll gestalteten Grußkarten der Schülerinnen und Schüler.Am schönsten war aber auch in diesem Jahr wieder die eigene Freude der Kinder, die mit ihrem Schuhkarton einem anderen Kind eine große Freude machen und Hoffnung schenken wollen.