Weihnachtliche Aktionen im CCL

Gewinnspiel, Einpackservice und Weihnachtsengel

Langenhagen. Das City Center wurde geschmückt und erstrahlt nun in weihnachtlichem Glanz. Ein vielfältiges Programm bereichert außerdem die Vorweihnachtszeit. Für alle, die Weihnachten gar nicht mehr abwarten können und schon jetzt Lust auf tolle Geschenke haben, gibt es das Adventskalender-Gewinnspiel. 24 Türchen mit tollen Geschenken und 24 glücklichen Gewinnern. Die Chance auf coole Geschenke – und das bereits vor Heiligabend (Teilnahme unter: https://m.facebook.com/CCLangenhagen oder Instagram).Um den Kunden noch mehr Service zu bieten, gibt es im ersten Obergeschoss. neben dem Gutscheinautomaten werktags bis zum 23. Dezember von 9.30 bis 20 Uhr, Heiligabend von 9.30 bis 14 Uhr, auch Centergutscheine.Für Firmen bietet das Centermanagement folgenden Service an: Firmen können für ihre Mitarbeiter sowie Geschäftspartner gerne Gutscheine im Centermanagement bestellen. Der Gutschein ist wählbar im Wert von 10, 15, 25 oder 50 Euro. Einfach eine Mail an centermanagement@cc-langenhagen.de senden mit der gewünschten Anzahl und Werten der Gutscheine.Am 12., 18., 19.Dezember in der Zeit von 12 Uhr bis 18 Uhr sowie am 24.Dezember in der Zeit von 10 – 14 Uhr erhält das Center Engelsbesuch, der Süßigkeiten an die kleinen Gäste verteit.Die mit Liebe im CCL ausgesuchten Geschenke werden gern von Profis mit schönem Geschenkpapier und Bändern kunstvoll werktags vom 14. bis 23. Dezember von 9.30 bis 20 Uhr, am 24. Dezember von 9.30 bis 14 Uhr, verpackt. Der Geschenke-Einpackservice ist im Erdgeschoss am Brunnen zu finden. Der Einpackservice ist kostenlos. Die Veranstalter freuen sich aber über kleine Spenden, die für einen sozialen Zweck ( das Herzenswunsch-Projekt des Malteser Hilfsdienstes) gespendet werden.