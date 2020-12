Weihnachts-DVD der Musikschule

Ersatz für Weihnachtskonzerte in Pandemie-Zeiten

Wedemark. Da die sonst traditionellen Weihnachtskonzerte der Musikschule Wedemark leider dieses Jahr der Corona-Pandemie und dem damit verbunden Lockdown zum Opfer fielen, hatte die derzeitige FSJlerin der Musikschule, Marie-Kristin Wittbecker, zusammen mit dem Musikschulleiter, Dieter Stein, die Idee, dieses Jahr einige Beiträge auf Video zu bannen und stattdessen daraus eine Weihnachts-DVD zu machen. Diese DVD ist nun fertig und kann von den beteiligten Schülerinnen und Schülern in der Geschäftsstelle der Musikschule abgeholt werden. Wenn Marie sich etwas wünschen dürfte für das kommende Jahr, dann dass sie nochmal die Gelegenheit erhält, ein richtiges Konzert mit Publikum mit der Musikschule zu veranstalten, denn das ist ihr bisher verwehrt geblieben. Zumindest, so hofft sie, soll ihre Nachfolgerin oder ihr Nachfolger die Gelegenheit bekommen. Ihr Freiwilliges Soziales Jahr Kultur geht noch bis Ende August. Wer ihr nachfolgt, steht aber noch nicht fest. Wer Interesse an einem Freiwilligen Jahr Kultur hat, kann sich bei der Musikschule Wedemark jederzeit gerne melden.