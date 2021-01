Weihnachtsmalaktion

SV Resse freut sich über Resonanz

Resse. Der SV Resse hatte seine jüngeren Mitglieder aufgerufen, an einer Weihnachtsbild-Malaktion teilzunehmen, um die lange Wartezeit bis zum Heilig Abend zu überbrücken. Es nahmen über 30 Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren teil und das Ergebnis war einfach sehenswert. Die Bilder steigerten auch bei den Großen die Vorfreude auf Weihnachten. Ein beliebtes Motiv war immer wieder ein Schlitten oder ein Schneemann, die Sehnsucht nach Schnee ist wohl groß. Alle Bilder wurden per Losverfahren mit einem kleinen Spiel oder einem Trostpreis belohnt. Vielen Dank an alle Kinder für diese tollen Weihnachtseindrücke und wir hoffen, ihr werdet bald mit viel Schnee belohnt.Alle Bilder können über die Homepage des SV Resse eingesehen werden: www.sv-resse.de