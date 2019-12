„Wenn's knallt, dann aber richtig!"

Polizei und Feuerwehr geben Hinweise und Sicherheitstipps

Region. Damit das Silvesterfeuerwerk ein schönes Erlebnis zum Abschluss des Jahresbleibt und nicht mit Verletzungen und Verbrennungen endet, bitten Polizei undFeuerwehr, die Vorschriften für den Verkauf und das Abbrennen vonFeuerwerkskörpern zu beachten. Was für die einen faszinierend ist, wird fürandere leicht zum Albtraum. Durch Unachtsamkeit und leichtsinniges Hantieren,zum Teil auch unter Alkoholeinfluss, haben Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizeian Silvester Hochbetrieb. In den letzten Jahren gab es immer wieder auch Brände,die gelöscht werden mussten, und es mussten Verletzungen, die auf unsachgemäßenUmgang mit Feuerwerk zurückzuführen waren, versorgt werden.Nicht nur beim Feuerwerk um Mitternacht, sondern auch bei der Silvesterparty inden eigenen vier Wänden kann schnell ein Brand entstehen. Besonders beliebt beider Party daheim ist das Funken sprühende Tischfeuerwerk. Beim Abbrennen mussjedoch darauf geachtet werden, dass das "Highlight" des Abends auf einerfeuerfesten Unterlage steht. Außerdem: "Unbedingt auf die richtigeSicherheitsklassifizierung achten und das Feuerwerk vor leicht entzündlichenMaterialien wie beispielsweise Girlanden und Luftschlangen fern halten", warnenExperten der Feuerwehr. Alkoholisierte Personen sollten den Umgang mit Böllern,Kanonenschlägen und Raketen unbedingt vermeiden und das Anzünden derFeuerwerkskörper anderen überlassen. Vor dem Zünden der Silvester-Knaller ist eszudem ratsam, die Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen.Nicht zugelassene und gefälschte Feuerwerkskörper gelangen zunehmend durchillegale Einfuhr nach Deutschland. Zu kurze Zündschnüre oder eine mangelhafteVerarbeitung sind nur einige Gründe für die Gefährlichkeit der Billigware.Generell sollte nur Feuerwerk mit der Zulassung von der Bundesanstalt fürMaterialforschung und -prüfung (BAM) gekauft werden. Die auf demFeuerwerkskörper aufgedruckte "BAM-Zulassungsnummer" und eine seriöseBedienungsanleitung zeichnen ein sicheres Feuerwerk aus. Das Angebot anFeuerwerkskörpern ist reichhaltig. Tüftler sollten deshalb auf "Basteleien"verzichten, denn das Hantieren mit Schwarzpulver ist hochgefährlich. Wasunterschätzt wird: Bereits durch Stöße, Reibung, Elektrostatik oder jede Art vonZündquellen kann es zu explosiven Reaktionen kommen. Deshalb nur so vielPyrotechnik kaufen, wie an Silvester auch abgebrannt wird. Die gekauftenFeuerwerkskörper sollten dann an einem sicheren und für Kinder nichtzugänglichen Ort aufbewahrt werden. Vorsicht: Ungeprüfte "Billig-Böller" oderselbst gebastelte Silvester-Kracher sind lebensgefährlich!Beim Abfeuern gilt: Feuerwerkskörper nie auf Menschen richten, Raketen undBöller immer im Freien und niemals aus der Hand abbrennen. Außerdem dürfenRaketen grundsätzlich nur senkrecht und aus sicheren Behältern abfeuert werden,wie bspw. aus leeren Flaschen im Getränkekasten. Sie dürfen niemals ingeschlossenen Räumen gezündet werden. Falls Feuerwerkskörper einmal versagen,sollte man niemals versuchen, sie erneut zu zünden. Blindgänger lieber liegenlassen und zur Sicherheit mit einem Wassereimer löschenNeben Verbrennungen ist die zweithäufigste Verletzung beim Feuerwerk derHörschaden. Diese Gefahr wird häufig unterschätzt, da der Schaden wegen derkurzen Dauer des Geräusches oft nicht als schmerzhaft empfunden wird. "Dochexplodierende Feuerwerkskörper erreichen in einem Umkreis von 2 Meter einenLärmpegel von bis zu 160 dB im Spitzenwert. Der entstandene Hörschaden wird dannoft erst später bemerkt. Zu den längerfristigen Schäden zählen irreparableHörschäden wie Knalltraumata, Trommelfellperforation oder Hörstürze (Tinnitus)",so Experten der Feuerwehr weiter. Besonders gefährdet sind Kinder. Die Feuerwehrappelliert: "Schützen Sie daher Ihre Kinder und Ihr eigenes Gehör mitGehörschutz wie etwa Ohrstöpsel."Insbesondere in Städten kommt es zum Jahreswechsel zu zahlreichen Balkonbränden.Daher sollte der Balkon schon vor dem Silvester-Feuerwerk um Mitternacht freivon brennbaren Gegenständen gehalten werden. Außerdem: Fenster, Dachluken sowieTerrassen- und Balkontüren in der Silvesternacht schließen, so dass keineabstürzenden Raketen, Leuchtkugeln oder Funken in die Wohnung kommen können.Auch zum Umgang mit Leuchtmunition aus Schreckschusswaffen gibt es wichtigeTipps: Das Verschießen von pyrotechnischer Munition aus erwerbserlaubnisfreienSchreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen ist vom eigenen eingezäuntenGrundstück ohne eine waffenrechtliche Erlaubnis zulässig. Dies gilt allerdingsnur dann, wenn es den Vorgaben der Verwendungssicherheit - also Schießensenkrecht nach oben und nicht in der Nähe von leicht brennbaren Objekten -entspricht. Wer zur Silvesterfeier bei einem Bekannten eingeladen ist, darf auchvom dortigen Grundstück geschossen werden, wenn der Inhaber des Hausrechtshierfür seine Zustimmung erteilt. Ist die Verwendungssicherheit nicht gegeben,muss das Schießen grundsätzlich unterbleiben, da eine Gefährdung Dritter nichtausgeschlossen ist. In allen anderen Fällen ist das Schießen mit erwerbserlaubnisfreienSchreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen außerhalb einer genehmigtenSchießstätte auch an Silvester grundsätzlich nicht erlaubt. Dies gilt auch fürdie Erlaubnisinhaber eines Kleinen Waffenscheins, da die Erlaubnis lediglich zumFühren der Waffe, aber nicht zum Schießen außerhalb von Schießstättenberechtigt.Mit Feuerwerkskörpern darf nicht nach Personen geworfen oder geschossen werden.Bei Bränden und anderen Notsituationen sollte der Notruf 112 gewählt werden.„Durch Fahrlässigkeit oder vorsätzliches Fehlverhalten kann aus einemSilvesterspaß schnell Brandstiftung, Körperverletzung oder Sachbesch digungwerden", weiß die Polizei. Außerdem können zivilrechtlichSchadensersatzforderungen geltend gemacht werden. Für Kinder und Jugendlich sindEltern oder andere Aufsichtpflichtige mitverantwortlich.Für einen entspannten Jahreswechsel hier einige Sicherheitstipps:- Nicht nur zum Schutz vor Wind und Wetter, sondern auch für dieSicherheit, sollte auf die richtige Kleidung geachtet werden.Gerade Fleece und Kunststoffgewebe sind leicht entflammbar undsollten deshalb nicht getragen werden.- Schützen Sie Ihre Wohnung in der Silvesternacht vorBrandgefahren. Auf Balkonen und Terrassen sollten leichtentflammbare Gegenstände weggestellt, Fenster und Türengeschlossen werden.- Die Gebrauchsanweisung eines Feuerwerkkörpers vor dem Gebrauchgenau durchlesen.- Knallkörper niemals in geschlossenen Räumen verwenden. Raketennur im Freien mit Sicherheitsabstand zu anderen Menschen, Autosund Gebäuden zünden. Zudem sollten Raketen aus großen Flaschen,die in Kästen stehen, gestartet werden.- Nicht gezündete Feuerwerkskörper (Blindgänger) niemals nocheinmal anzünden.- Feuerwerk darf nur vom 31. Dezember bis 1. Januar abgebranntwerden. Pyrotechnische Munition darf mit Schreckschuss- undSignalwaffen nur vom 31. Dezember, 15 Uhr, bis zum 1.Januar, 5 Uhr, verschossen werden.- Besonders gefährlich - und daher verboten - sind nichtzugelassene oder selbstgebaute Knallkörper.- Keinesfalls sollten pyrotechnische Artikel unter, auf oder garnach fahrenden Fahrzeugen geworfen werden.- Mit Feuerwerkskörpern niemals nach Personen werfen oder aufPersonen schießen.- Kinder und Jugendliche nur ungefährliche Artikel abbrennenlassen und dabei beaufsichtigen.Parallel verweist die Polizei auf das absolute "Böllerverbot" in bestimmtenBereichen: Grundsätzlich ist es verboten, Feuerwerk jeder Kategorie in unmittelbarer Nähevon Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie von Kirchen abzubrennen. DasVerbot gilt auch in unmittelbarer Nähe von Reet- und Fachwerkhäusern. BeiVerstößen drohen Bußgelder bis zu 50.000 Euro. Wegen der erhöhten Brand- undVerletzungsgefahr haben mehrere Städte und Gemeinden in der Region das Abbrennenvon Feuerwerk untersagt.