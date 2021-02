Wer rastet, der rostet

Faszienyoga für Zoom-Einsteiger

Lindwedel. Der Lockdown fordert uns in unserer Flexibilität und darum geht es auch in dem Faszienyoga-Kurs für Einsteiger, der am 5. März um 17 Uhr mit einer kostenlosen Schnupperstunde via Zoom beginnt. „Unsere Faszien funktionieren wie ein großes Kommunikationsnetz. Wenn wir die verklebten und verhärteten Faszien lösen, werden wir wieder mehr Leichtigkeit, Vitalität und Freude erfahren“, so Yogalehrerin und Sportwissenschaftlerin Astrid Engelbrecht. Die Teilnehmer lernen in der eigenen Angemessenheit zu arbeiten. Kameranahe und genaue Übungsanweisungen führen in neue Dimensionen der Körperwahrnehmung fern von Schmerz, Kompensationshaltungen und Unbeweglichkeiten. Yoga wirkt auf das Nervensystem wie ein Jungbrunnen: Use it or Loose it - oder wie es im Volksmund heißt: Wer raste der rostet – und zwar auf allen Ebenen! Anmeldungen unter schoene.aussicht.lindwedel@t-online.de oder per Telefon unter (01 60) 7 75 06 57.