Werner Gräfenkämper für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt

Werner Gräfenkämper aus Mellendorf wurde von der Vorsitzenden und Ortsbürgermeisterin Jessica Borgas für 50-jährige Mitgliedschaft in der CDU Deutschland geehrt. Er erhielt eine Urkunde, sowie die goldene Anstecknadel zu Erinnerung. Borgas schätzte vor allem Werner Gräfenkämpers Treue zur Partei, „in guten wie in schlechten Tagen“ und würdigte seine langjährige Bereitschaft die Geburtstagsbesuche des Verbandes unterstützt zu haben. Diese mussten vor einigen Jahren leider beigelegt werden, da man nicht mehr in der Lage war, diese große Anzahl an Geburtstagsbesuchen personell zu leisten. Weiter auf der Tagesordnung standen diverse Berichte und Wahlen von Parteitagsdelegierten.